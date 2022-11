Phát huy sức mạnh tổng hợp, đảm bảo QP-AN ở đô thị phía Nam Hà Tĩnh

Thị xã Kỳ Anh được xem là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh phía Nam của Hà Tĩnh, vì vây, địa phương luôn tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; sẵn sàng chiến đấu cao.

Sáng nay (9/11), Thị uỷ Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thị xã Kỳ Anh được thành lập theo Nghị quyết 903/NQ-UBTVQH13, ngày 10/4/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII, trên cơ sở chia tách từ huyện Kỳ Anh cũ. Thị xã Kỳ Anh được xem là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh phía Nam của tỉnh.

Qua 7 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và Nhân dân thị xã Kỳ Anh đã thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thị xã Kỳ Anh báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ đó, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 15,05%; tăng trưởng các ngành thương mại - dịch vụ bình quân đạt 15,9%/năm; quan tâm công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, các giải pháp giảm nghèo được triển khai đồng bộ...

Thị xã đã xây dựng và duy trì thực hiện tốt các mô hình an ninh tự quản, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 7 năm qua, thị xã đã tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 32.852 lượt người, trong đó giáo dục quốc phòng, an ninh cho 25.432 học sinh; phát hiện điều tra làm rõ 1.813 vụ/3.459 đối tượng, khởi tố 620 vụ/1.52 bị can; chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 506 vụ/978 bị can.

Lực lượng vũ trang thị xã Kỳ Anh diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Ảnh tư liệu.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ được thực hiện đồng bộ, toàn diện, thế trận quân sự được quan tâm, xây dựng các công trình phục vụ cho tác chiến phòng thủ khi có tình huống xảy ra. Thị xã đã hoàn thành 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp thị xã và 21 cuộc diễn tập phòng thủ cấp xã, phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra một số kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) một cách hiệu quả như: củng cố thế trận quốc phòng toàn dân với an ninh Nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng vững chắc nền quốc phòng tại các cơ quan, đơn vị;…

Đại tá Mai Trọng Việt - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh: Thị xã Kỳ Anh cầntừng bước đầu tư, xây dựng các công trình phòng thủ theo quy hoạch, đặc biệt, tiếp tục chú trọng xây dựng căn cứ chiến đấu, kế hoạch tổ chức bố trí lực lượng phù hợp với phương án tác chiến phòng thủ gắn kết với hệ thống cơ sở hạ tầng ở địa phương tạo thành thế liên hoàn vững chắc trong thời bình và thời chiến...

Tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành đề nghị cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, tổ chức đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang, của cả hệ thống chính trị xây dựng thị xã trở thành thành phố có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, xã hội tiến bộ và công bằng, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng chiến đấu cao...

Bí thư Thị uỷ Đặng Văn Thành kết luận hội nghị.

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giải quyết tốt các chính sách về kinh tế - xã hội nhằm hạn chế hệ quả gây mất an ninh trật tự.

Trên cơ sở phương án phòng thủ của thị xã, cần gắn kết chặt chẽ với giải quyết những tình huống phức tạp ở địa phương, làm trong sạch địa bàn sát với tình hình thực tế; tập trung chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở.

Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, trên cơ sở đó, tăng cường khối đại đoàn kết, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ, làm cơ sở xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc...

Cũng tại hội nghị, 5 tập thể...

... và 5 cá nhân đã được Thị ủy Kỳ Anh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thu Trang