14 ngày trải nghiệm đáng nhớ trong các khu cách ly ở Hà Tĩnh

Tại các khu cách ly ở Hà Tĩnh, quãng thời gian 14 ngày đã trở thành trải nghiệm đáng nhớ với sự hợp tác, ý thức của công dân cùng những câu chuyện ấm áp tình người.

Công dân hợp tác, chia sẻ khó khăn

Khu cách ly tập trung Cổng B, xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh) những ngày qua đã đón gần 400 công dân Việt Nam từ Lào, Thái Lan trở về. Với nỗ lực của chính quyền và các lực lượng quân đội, y tế, tổ chức đoàn thể, nơi ăn chốn ngủ, tình hình sức khỏe của số công dân này luôn được đảm bảo.

Khối lượng công việc của lực lượng chức năng tại khu cách ly rất lớn, cần sự hợp tác, chia sẻ của người dân (Trong ảnh: Cán bộ y tế kiểm tra y tế tại khu cách ly xã Sơn Tây).

Chứng kiến những người phục vụ trực tiếp và cả bộ phận hậu cần tại các khu cách ly phải làm việc hết công suất, hàng trăm người dân cách ly ở đây không ai bảo ai đều chấp hành rất nghiêm chỉnh các quy định y tế, vệ sinh, an ninh.

Quê ở huyện Hương Sơn, đã bước sang ngày thứ 10 của đợt cách ly, ông Nguyễn Văn Th. chia sẻ: “Một người vào cùng đợt với chúng tôi đã có kết quả dương tính và được chuyển đi khu khác cách ly nên không ai phải bảo ai, chúng tôi đều tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của cán bộ y tế như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế đầy đủ".

Ngoài các biện pháp của lực lượng chức năng, người dân tại các khu cách ly cũng tự giác thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh, an ninh (Trong ảnh: Khu cách ly tại Trường Mầm non xã Thạch Lưu được phun khử trùng thường xuyên để đảm bảo an toàn).

Vì sự an toàn cho bản thân và những người xung quanh, người dân trong khu cách ly đều tự rèn luyện thân thể, theo dõi sức khỏe và báo ngay cho cán bộ y tế khi có biểu hiện bất thường để kịp thời xử lý.

Điểm Trường Mầm non xã Thạch Lưu (cũ) – nay thuộc xã Lưu Vĩnh Sơn – huyện Thạch Hà hiện có khoảng 60 người dân là con em địa phương và các xã trên địa bàn huyện đang được cách ly.

Dù thời gian cách ly khá dài, cuộc sống chắc chắn có những điều bất tiện so với trước nhưng người dân tại đây hiểu rằng, đây là thời gian cực kỳ quan trọng và cần ý thức của mỗi cá nhân để góp phần kiểm soát dịch bệnh.

Người dân thực hiện nghiêm quy định cách ly, tự rèn luyện và theo dõi tình hình sức khỏe để thời gian cách ly không trở nên vô ích.

Chị Trần Thị L. (quê xã Thạch Sơn – Thạch Hà) chia sẻ: “Lúc mới về cũng không tránh khỏi tâm lý lo lắng, ái ngại khi phải vào khu cách ly nhưng sau gần một tuần ở đây, chúng tôi đều rất yên tâm. Điều kiện sinh hoạt tốt, thức ăn hàng ngày ngon và sạch sẽ. Dù cũng muốn được trò chuyện, có những hoạt động tập thể để đỡ nhàm chán nhưng ai cũng hiểu phải hạn chế hết mức. Không chỉ bản thân tự giác mà mọi người còn nhắc nhở nhau thực hiện nghiêm các quy định an toàn để thời gian cách ly không trở nên vô ích".

Tinh thần hợp tác, ý thức trách nhiệm của người dân trong thời gian cách ly chính là sự thấu hiểu, chia sẻ quý giá nhất đối với những vất vả, khó khăn mà chính quyền và lực lượng chức năng đang phải trải qua.

Những kỷ niệm ấm áp

Cũng bởi tinh thần sẻ chia, trách nhiệm, 14 ngày của những người dân tại các khu cách ly ở Hà Tĩnh đã để lại cho những người dân, cán bộ, chiến sỹ những cảm xúc, kỷ niệm khó quên.

Ngoài suất ăn theo chế độ, cán bộ, chiến sỹ tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên đóng tại xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) còn nấu cháo gà phục vụ trẻ em. Ảnh: Lê Đức.

Cũng như 10 cán bộ khác đang phục vụ tại điểm cách ly Trường Mầm non xã Thạch Long, dù vất vả nhưng Trung úy Phạm Minh Hoàng - Phó Trưởng Công an xã Thạch Long đã có những giây phút ấm áp, ý nghĩa khi được cùng mọi người đón sinh nhật đầu tiên của một công dân nhí.

Trung úy Hoàng chia sẻ: “Cậu bé cùng mẹ đi từ Thái Lan về. Trò chuyện với mẹ cháu, chúng tôi được biết cháu sắp tròn năm. Anh em đã đặt mua bánh sinh nhật mang vào khu cách ly tặng cháu. Dù “tiệc thôi nôi” có thể không được tươm tất như khi cháu ở ngoài nhưng với tấm lòng của cán bộ ở đây, mong rằng cháu luôn mạnh khỏe và sớm được cùng mẹ trở về nhà”.

Tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên (thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đóng tại xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên), 250 công dân đang cách ly chủ yếu là người dân các tỉnh, thành phía Bắc cũng đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các y, bác sỹ, chiến sỹ và những món quà nghĩa tình ấm áp của người dân Hà Tĩnh.

Chị Nguyễn Thị H. (quê Phú Thọ) chia sẻ những cảm nhận của bản thân sau gần 10 ngày cách ly tại đây: “Những ngày đầu về đây thật sự tôi rất lo lắng, phần vì xa nhà, phần vì tâm lý “bị cách ly”. Nhưng cán bộ, chiến sỹ ở đây rất gần gũi, quan tâm đến người dân. Mọi người dần thân thiết, tôi cũng đã có thêm những người bạn mới”.

Những món quà “cây nhà lá vườn”... của người dân Hà Tĩnh dành cho những công dân cách ly

Trong số những người cách ly tại điểm cách ly này có 8 em nhỏ theo bố mẹ từ Lào, Thái Lan về nước. Ngoài suất ăn theo chế độ, các cán bộ, chiến sỹ còn góp tiền mua thêm mỗi ngày 2 con gà để nấu cháo bữa chiều và bữa đêm cho các cháu nhỏ.

Người dân địa phương cũng mang “cây nhà lá vườn” đến biếu khu cách ly. Dù giá trị vật chất không quá lớn nhưng những món quà đều chất chứa nghĩa tình của các chiến sỹ, người dân Hà Tĩnh với đồng bào.

Người dân Hương Sơn ủng hộ gạo cho khu cách ly xã Sơn Tây.

Đại úy Nguyễn Thành Trung - Phó Đại đội trưởng Đại đội Thiết giáp (Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh) - thành viên ban chỉ đạo khu cách ly tại xã Cẩm Quan, chia sẻ: “Trong điều kiện có thể, chính quyền và lực lượng chức năng đã cố gắng để đảm bảo cho bà con những nhu cầu thiết yếu trong 14 ngày cách ly.

Hơn cả những lời cảm ơn, sự hợp tác, tinh thần trách nhiệm của bà con sẽ là nguồn động viên lớn lao với chúng tôi. Những ngày khó khăn này rất cần mọi người cùng chung tay, sẻ chia để chiến thắng dịch bệnh”.

Kiều Minh