4 lý do bạn nên tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay khi đến lượt

Đang lúc dịch bệnh phức tạp, bên cạnh việc duy trì khuyến cáo 5K, ngành y tế kêu gọi mọi người hãy đi tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay khi đến lượt để bảo vệ bản thân và cả cộng đồng.

Tất cả các vaccine về Việt Nam, trước khi đưa vào sử dụng đều được kiểm định chất lượng rất chặt chẽ

Mỗi lô vaccine phòng COVID-19 khi về đến Việt Nam, trước khi đưa vào sử dụng đều phải trải qua các khâu kiểm định vô cùng nghiêm ngặt.

Tất cả các vaccine đều được bảo quản trong hệ thống dây chuyền lạnh với điều kiện rất khắt khe, từ 2-8 độ C hoặc có những loại được bảo quản ở nhiệt độ sâu đến âm 70 độ C; thời gian rã đông, thao tác mở lọ vaccine, tiêm vaccine... cũng luôn được thực hiện theo đúng quy trình chuẩn mực để đảm bảo chất lượng, hiệu quả và độ an toàn tối đa nhất cho vaccine trước khi đưa vào sử dụng.

Vẫn có thể tiêm 2 mũi với 2 loại vaccine khác nhau

Đúng là theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhà sản xuất, tốt nhất mỗi người dân nên tiêm đủ liều của cùng một loại vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung vaccine còn rất hạn chế như hiện nay, việc có đủ cùng một loại vaccine để tiêm 2 mũi theo đúng lịch là vô cùng khó khăn. Vì vậy, người dân vẫn nên tiêm đúng lịch mũi 2, cho dù mũi vaccine này không cùng loại với mũi bạn tiêm đầu tiên.

Theo nghiên cứu từ nhiều quốc gia châu Mỹ và châu Âu đã ứng dụng tiêm 2 loại vaccine khác nhau cho thấy, việc triển khai tiêm “trộn” cho cùng một đối tượng vẫn mang lại hiệu lực bảo vệ trước COVID-19. Các phản ứng phụ sau tiêm giữa các loại vaccine cũng có tỉ lệ gần như nhau. Hơn nữa, những trường hợp tiêm 2 loại vaccine khác nhau sẽ được các cơ quan y tế theo dõi sức khỏe rất chặt chẽ sau khi tiêm chủng.

Bạn sẽ được tư vấn sức khỏe và khám sàng lọc kỹ lưỡng trước khi tiêm

Nhiều người thường e ngại các phản ứng phụ sau khi tiêm, cũng như lo sợ các bệnh lý nền và tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân sẽ “xung đột” với vaccine. Tuy nhiên, mọi người đừng quá lo lắng vì trước khi tiêm, mỗi người sẽ trải qua quá trình khám sàng lọc vô cùng kỹ lưỡng.

Các bác sĩ và nhân viên y tế sẽ tư vấn cụ thể dựa theo tiền sử bệnh lý và tình hình sức khỏe của từng người, xem bạn có đủ điều kiện được tiêm hay thuộc diện chống chỉ định..., từ đó giúp hạn chế những phản ứng và biến chứng nguy hiểm sau tiêm để đảm bảo công tác tiêm chủng trở nên thật an toàn. Ngoài ra, sau khi tiêm 30 phút, mọi người sẽ được theo dõi trực tiếp tại chỗ tiêm để tránh sốc phản vệ, đồng thời được tư vấn chi tiết về các phản ứng phụ có thể xảy ra sau đó cùng với cách xử lý phù hợp.

Clip hướng dẫn trước và sau khi tiêm.

“Vaccine + 5K” là biện pháp phòng vệ tối ưu trước COVID-19

Cùng với khuyến cáo 5K, thì vaccine sẽ là biện pháp phòng bệnh chủ động, bảo vệ bạn trước COVID-19. Không những thế, vaccine còn giúp người được tiêm tránh khỏi nguy cơ rơi vào thể nặng và phải nhập viện, cũng như giảm tỷ lệ tử vong nếu chẳng may bị nhiễm bệnh.

Hiện nay "5K+vaccine" vẫn là công thức phòng bệnh tối ưu mà mọi người nên thực hiện để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Theo Báo SK&ĐS