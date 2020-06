Ăn dưa chuột tùy ý cẩn thận kẻo ngộ độc, nhập viện tức thì

Trong dưa chuột có tính hàn, nhiều nước, kali nếu bạn ăn quá nhiễu dễ gây tiêu chảy, mất nước, suy thận.

Dưa chuột tăng nguy cơ lão hóa

Trong dưa chuột có chứa nhiều vitamin C có rất nhiều trong dưa chuột, nếu tiêu thụ dưa chuột quá mức, vitamin lại gây tác dụng ngược với cơ thể của bạn bởi khi bạn nạp nhiêu vitamin C tạo điều kiện cho các gốc tự do làm tăng nguy cơ gây nên ung thư, lão hóa sớm.

Dưa chuột gây đau đầu, khó thở

Trong thành phần dưa chuột chứa hàm lượng nước lớn, khi ban nạp một lượng nước được hấp thu vào máu làm khối lượng máu gia tăng, gây áp lực lên mạch máu và tim khiến cho bạn mệt mỏi, khó thở. Nếu cơ thể của bạn dư thừa nước sẽ làm mất cân bằng mức điện phân trong máu, khiến bạn dễ mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt.

Dưa chuột làm bạn mất nước

Khi bạn ăn quá nhiều dưa chuột sẽ gây nguy cơ mất nước và mất cân bằng trong cơ thể của bạn. Trong Đông y, dưa chuột có tính lạnh, nếu ăn nhiều sẽ đi tiểu nhiều, thậm chí người thận yếu có thể hay bị vãi tiểu, khiến cơ thể của bạn dễ bị mất nước, mất cân bằng năng lượng.

Ngoài ra, trong thành phần dưa chuột có nhiều kali, lượng kali quá nhiều sẽ gây tăng kali trong máu gây suy giảm chức năng thận của bạn.

Ăn dưa chuột bị đắng

Nếu bạn ăn dưa chuột mà thấy chúng bị đắng thì bạn nên vứt bỏ ngay, bởi trong dưa chuột có chất độc,nên khiến quả dưa đó bị đắng. Theo các nghiên cứu đã chứng minh các độc tố như cucurbitacins và triterpenoids tetracyclic. Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều chất này còn có khả năng gây ngộ độc gây hại cho sức khỏe của bạn.

Ăn dưa chuột khi mặc bệnh thận

Một trong những sai lầm khi bạn ăn dưa chuột là khi bạn mắc bệnh thận. bởi trong dưa chuột chứa nhiều chất kali. Khi hàm lượng kali quá nhiều sẽ gây tăng kali trong máu làm suy giảm chức năng thận của bạn. Bên cạnh đó, nó có thể gây ra các bệnh đường ruột, đầy hơi, và đau bụng tiêu chảy cho bạn.

Theo Min Min/Khỏe & Đẹp