Bác sĩ lý giải vì sao có kết quả test nhanh âm tính vẫn phải cách ly theo quy định?

Tại Hà Nội, tính đến 13h, ngày 31/7/2020, ghi nhận tổng số 123 ca mắc, trong đó, 121 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh; có 02 trường hợp mới ghi nhận ngoài cộng đồng (đều có tiền sử đi về từ Đà Nẵng). Theo thống kê của Trung tâm y tế 30 quận, huyện, thị xã, toàn TP ghi nhận 53.768 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7 đến nay và đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Giải thích thêm về số người tăng gấp đôi so với số rà soát trước, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho hay, có thể một số người dân do quá hoang mang, lo lắng, nên mặc dù chỉ một người đi về từ Đà Nẵng nhưng khai báo y tế và đi xét nghiệm nhanh cả nhà. Thành phố xét nghiệm test nhanh cho 18.459 trường hợp, ghi nhận 10 trường hợp có kết quả dương tính. Tất cả các trường hợp test nhanh dương tính đều được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật PCR, kết quả 8/10 trường hợp có kết quả PCR âm tính (còn 2 trường hợp tại Gia Lâm chưa gửi mẫu). Phó Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt cho biết: Thực tế, qua việc triển khai test nhanh cho thấy, số người dân đến xin được test nhanh trực tiếp tại các điểm lấy mẫu tăng vọt so với số rà soát. Vì vậy, ông Trương Quang Việt đề nghị Trung tâm y tế các quận, huyện phải rà soát, xác minh trước khi lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo chỉ định đúng đối tượng cần phải xét nghiệm. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục xác minh những người về từ Đà Nẵng, nhất là qua đường bộ, đề nghị các phương tiện truyền thông tiếp tục tuyên truyền để người dân tự giác khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả trường hợp đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam về tiếp tục xét nghiệm, phấn đấu chiều 1/8 xét nghiệm xong. Tất cả trường hợp có biểu hiện ho, khó thở, sốt toàn bộ đều phải lấy mẫu, chú ý các trường hợp nếu đã đến bệnh viện thì phải khám chữa theo đúng quy trình dịch COVID-19. Ông Chung nhấn mạnh, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các hoạt động tập trung đông người như tại quán bar, karaoke, quán hàng nước vỉa hè phải dừng hoạt động....