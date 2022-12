Băng giá, sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan

Sáng 18/12, tại Lào Cai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng biến tính khiến nhiệt độ giảm sâu. Đặc biệt, sau băng giá, thị xã Sa Pa đã xuất hiện sương muối với cường độ mạnh, phủ trắng núi rừng.

Băng giá, sương muối phủ trắng cây cỏ đường đi, cây rừng thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên khu vực cáp treo đường lên đỉnh Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tại khu vực đỉnh Fansipan, do trời quang mây, ban đêm bức xạ nhiệt mặt đất lớn gây nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0 độ C. Lớp không khí ở sát đất bị lạnh đi nhanh chóng ngưng kết lại tạo thành sương muối.

Theo quan sát, sương muối xảy ra với cường độ mạnh, phủ trắng cây cỏ, đường đi và cây rừng. Đây là đợt sương muối thứ hai xuất hiện tại đỉnh Fansipan, tính từ đầu tháng 11/2022 đến nay.

Lúc 7 giờ ngày 18/12, Trạm Khí tượng thành phố Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 12,8 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) ở mức 12,3 độ C. Vùng núi Bắc Hà rét hại 7,4 độ C. Thị xã Sa Pa giảm còn 2 độ C.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, từ ngày 17/12, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai khiến nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm sâu so với ngày hôm trước, gây nên hiện tượng băng giá tại thị xã Sa Pa và một số khu vực vùng cao. Riêng nhiệt độ khu vực núi Fansipan giảm xuống dưới 0 độ C. Tiết trời tại đây còn có mưa nhỏ.

Nước mưa rơi xuống gặp lạnh đông kết lại tạo thành một lớp băng giá trắng mỏng bám vào cây cỏ, hoa trồng làm cảnh, bậc đá lên xuống trên đường đi, sàn gỗ tại khu vực dành cho du khách ngắm cảnh đỉnh Fansipan. Đây là đợt băng giá đầu tiên xuất hiện tại núi Fansipan tính từ đầu mùa đông đến nay.

Dự báo đêm 18/12, nhiệt độ các địa phương của Lào Cai vẫn trong tình trạng giảm thấp và xuống mức 9-11 độ C. Nhiệt độ vùng cao trong khoảng 3-5 độ C; thị xã Sa Pa thấp nhất từ 0-2 độ C. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân các khu vực vùng núi trong toàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt tại nơi có độ cao từ 2.000m trở lên (so với mực nước biển) cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.

