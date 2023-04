Bão nhiệt đới ngày càng ảnh hưởng đến sức khỏe con người

Thiệt hại do các cơn bão gây ra trong năm 2023 là “phiên bản mờ nhạt của điều sẽ sớm xảy ra” nếu Trái Đất tiếp tục ấm lên, khiến hành động khí hậu trở thành một vấn đề sức khỏe và môi trường.

Cảnh ngập lụt do bão Gabrielle tại Hawkes Bay (New Zealand) ngày 16/2/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các cơn bão như bão nhiệt đới Gabrielle sẽ ngày càng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân tại New Zealand khi khí hậu thay đổi. Đây là đánh giá của các chuyên gia khí hậu và y tế thuộc trường Đại học Auckland và Đại học Otago của New Zealand đưa ra trong bài báo đăng tải trên tạp chí Y khoa New Zealand ngày 14/4.

Theo các chuyên gia, thiệt hại do các cơn bão gây ra trong năm 2023 là “phiên bản mờ nhạt của điều sẽ sớm xảy ra” nếu Trái Đất tiếp tục ấm lên, khiến hành động khí hậu trở thành một vấn đề sức khỏe và môi trường.

Các chuyên gia cho rằng các cơn bão và lũ lụt mới đây tại New Zealand là dấu hiệu cho thấy các hiện tượng thời tiết cực đoan đang trở nên khắc nghiệt hơn và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con người.

Các tác động sức khỏe này đặc biệt nghiêm trọng đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương như người Maori, Pacific, người tàn tật, hộ gia đình thu nhập thấp và những người sống trong những ngôi nhà ọp ẹp.

Các chuyên gia nhấn mạnh biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn. Cách thức sử dụng đất hiện nay cũng là nguyên nhân khiến con người dễ bị ảnh hưởng hơn.

Nước lũ sau bão Gabrielle làm gia tăng số ca mắc bệnh leptospirosis ở Vịnh Hawke và những trận mưa lớn khác ở New Zealand có xu hướng làm gia tăng số ca mắc bệnh đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ.

Ngoài ra, các loài hải sản có thể bị nhiễm độc do bùn và nước thải chảy ra biển, các ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước lũ có thể bị bẩn và nấm mốc. Đó là chưa kể tới các tác động đến sức khỏe tâm thần sau các trận bão, vốn thường bị đánh giá thấp.

Theo Thúc Anh (Vietnam+)