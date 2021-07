Bộ Y tế cảnh báo 2 sản phẩm Xuyên Tâm Liên có công dụng kháng COVID-19 là giả mạo

Cũng trong ngày 26/7, thông tin từ Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cho biết, hiện nay, qua quá trình hậu kiểm Cục An toàn thực phẩm phát hiện một số sản phẩm Thực phẩm chức năng/Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang quảng cáo không đúng bản chất sản phẩm, quảng cáo như thuốc chữa bệnh, quảng cáo có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân lấy danh nghĩa tặng quà tặng từ thiện nhưng thực chất là bán Thực phẩm chức năng/Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mạo danh danh nghĩa cơ quan y tế, cơ quan quân đội, công an, thậm chí quảng cáo các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng có thể chữa tiểu đường, huyết áp, xương khớp,… Trong khi, Thanh tra Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông và facebook để làm rõ các tồn tại nêu trên, Bộ Y tế khuyến cáo tới người tiêu dùng: - Bộ Y tế khẳng định không có bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào chữa được bệnh, thay thế được thuốc chữa bệnh. - Trong trường hợp có bệnh, người dân cần tới cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời.- Không mua và sử dụng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc bán trôi nổi. - Khi mua các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, trong đó có Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế phải yêu cầu người bán cung cấp hóa đơn bán hàng để làm bằng chứng cho việc mua bán hàng hóa giữa hai bên. - Khi phát hiện dấu hiệu bất thường cần báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.