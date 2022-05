Bộ Y tế hướng dẫn cách thoát khỏi “mệt mỏi sau gắng sức” hậu COVID-19

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 24/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 527.857.379 ca, trong đó có tổng cộng 6.301.116 người tử vong. Các nước cũng ghi nhận trên 498 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 23 triệu ca và trên 39.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 23/5, thế giới có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới và 35 nước có người tử vong vì căn bệnh này, giảm mạnh so với cách đây vài tuần. So với mấy ngày gần đây, số ca mắc mới và tử vong vì đại dịch đang có xu thế tăng trở lại. Trong 24 giờ qua, Triều Tiên tiếp tục là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới cao nhất (với trên 167.000 ca), trong khi Áo là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với 252 ca. Theo thống kê của trang worldometers.info, tính hết ngày 23/5, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 42 ca tử vong. Trong ngày 23/5, Thái Lan có số ca mắc mới (trên 4.000 ca) cao nhất khu vực, nước này cũng ghi nhận nhiều ca tử vong nhất (29 ca). Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 75 tại Geneva (Thuỵ Sĩ), Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh tình trạng giảm xét nghiệm và giải trình tự gene, cho rằng điều này chứng tỏ thế giới đang phớt lờ sự tiến hóa của virus SARS-CoV-2. Ông lưu ý rằng gần 1 tỷ người tại các quốc gia thu nhập thấp chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19.