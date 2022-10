Ca đậu mùa khỉ thứ hai ở Việt Nam

Người phụ nữ 38 tuổi, ngụ Tuyên Quang, du lịch từ Dubai về sân bay Tân Sơn Nhất với triệu chứng sốt, được cách ly ngay tại sân bay và lấy mẫu xét nghiệm, mắc đậu mùa khỉ.

Người này đi du lịch Dubai từ ngày 29/9 đến 18/10, khởi phát triệu chứng đậu mùa khỉ từ ngày 11/10 với sốt kèm mệt mỏi, buồn nôn và xuất hiện các mụn mủ rải rác trên cơ thể.

Người này và bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên Việt Nam (nay đã khỏi) trước đó ở cùng nhà tại Dubai và sinh hoạt chung. Khi biết bạn có các triệu chứng tương tự, người mắc đậu mùa khỉ đầu tiên thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) biết để hỗ trợ.

Nhờ biết trước người này đi chuyến bay nhập cảnh từ Dubai, lực lượng kiểm dịch y tế thuộc HCDC tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp đội y tế khẩn nguy sân bay tiếp cận người bệnh ngay khi máy bay vừa hạ cánh. Nữ hành khách được đưa vào khu vực riêng để khám sàng lọc và khai thác các yếu tố dịch tễ.

Sau khi xác định đủ yếu tố nghi mắc đậu mùa khỉ, HCDC phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115 đưa người bệnh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để cách ly, xét nghiệm và điều trị, đồng thời khử trùng máy bay. HCDC tiếp tục điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần để hướng dẫn và kịp thời xử lý, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan mầm bệnh.

Ngày 19/10, mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh có kết quả PCR dương tính. Như vậy, đây là ca đậu mùa khỉ thứ hai được ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh, cũng là ca thứ hai ở Việt Nam.

Đường lây truyền đậu mùa khỉ (bấm vào ảnh). Đồ họa: Tạ Lư

Ca đậu mùa khỉ đầu tiên Việt Nam là người phụ nữ 35 tuổi, khởi phát triệu chứng ngày 18/9 khi du lịch tại Dubai với triệu chứng sốt, nổi nốt đỏ, về TP Hồ Chí Minh hôm 22/9 khám ở hai bệnh viện, giải trình tự gene virus xác định bệnh đậu mùa khỉ. Sau ba tuần điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân xuất viện hôm 14/10. Đến nay, bệnh chưa lây ra cộng đồng khi bệnh nhân về Việt Nam.

Đến ngày 13/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận hơn 70.000 ca đậu mùa khỉ ở hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, 26 ca tử vong (tỷ lệ tử vong 0-1%). WHO đánh giá bệnh này khả năng lây nhiễm và tử vong ít hơn so với bệnh đậu mùa.

Đậu mùa khỉ lây từ người sang người qua tiếp xúc gần với người bệnh phát ban đậu mùa khỉ, bao gồm qua tiếp mặt với mặt, da với da, miệng với miệng hoặc miệng với da, gồm cả quan hệ tình dục.

Các triệu chứng thường thấy là sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban nhìn giống như mụn nước trên mặt, trong miệng hoặc ở các bộ phận khác của cơ thể như bàn tay, bàn chân, ngực, bộ phận sinh dục, hậu môn. Bệnh có thể tự khỏi trong vòng 2-3 tuần, một số trường hợp chuyển biến nặng.

Phân biệt triệu chứng đậu mùa khỉ với đậu mùa, thủy đậu, tay chân miệng (bấm vào ảnh). Đồ họa: Tạ Lư

Tin liên quan: Việt Nam đã khống chế được ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên Kể từ khi phát hiện nghi ngờ, bệnh nhân đã được coi như một ca dương tính, vì vậy Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý toàn bộ các khâu giám sát, xét nghiệm, khoanh vùng... theo hướng dẫn.

Theo Lê Phương/VNE