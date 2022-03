Mưa to, sóng lớn đánh chìm hàng chục tàu cá, hai người mất tích

Ngày 31/3, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, mưa lớn, sóng biển dâng cao đã đánh chìm nhiều ghe, tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên, gây thiệt hại nặng cho ngư dân.

Tàu cá của ngư dân thành phố Tuy Hòa bị triều cường đánh chìm. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của các lực lượng chức năng, có 20 ghe, tàu đánh cá của ngư dân đang neo đậu tại bãi biển Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa bị sóng biển đánh chìm.

Tại bãi biển thôn Phú Thường và Hòn Yến xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, sóng biển cuốn nhiều tàu, ghe đánh cá của ngư dân vào bờ (chưa thống kê được số lượng tàu, ghe).

Các lực lượng chức năng đang sử dụng xe cẩu kéo các tàu cá bị sóng đánh dạt lên bờ, hạn chế thiệt hại cho ngư dân.

Cũng theo ông Trần Hữu Thế, tại xã An Hòa Hải có hai người (chưa rõ danh tính) bị mất tích, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, nơi ghe, thuyền của ngư dân bị đánh chìm là khu vực bãi ngang, không được che chắn. Ngư dân sau khi đi đánh bắt về thường neo đậu cách bờ từ 50-100m.

Hiện chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đang tích cực hỗ trợ ngư dân tìm kiếm ghe, tàu bị sóng đánh trôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho bà con.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, tại Phú Yên từ ngày 30/3 đến sáng 31/3 có mưa to, có nơi rất to, lượng mưa đo được từ 100 đến 120mm/đợt, khu vực ven biển có nơi lượng mưa cao hơn. Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và thời tiết nguy hiểm, hỗ trợ người dân tại các nơi trũng thấp, triều cường, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

