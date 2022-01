Hà Tĩnh: “Tháng tết”, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 4.204 tỷ đồng

Tháng đầu tiên của năm 2022 – tháng cao điểm phục vụ thị trường tết Nguyên đán Nhâm Dần, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 4.204 tỷ đồng, tăng 9,56% so với tháng trước.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh tháng 1/2022 đạt hơn 4.200 tỷ đồng.

Theo đánh giá của ngành chức năng, tháng 1/2022, thị trường tiêu dùng hàng hoá trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động với lượng hàng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Nhu cầu mua sắm và giá cả một số nhóm hàng hóa có xu hướng tăng dần, nhất là thời điểm cuối tháng.

Số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, tháng 1/2022, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 4.204 tỷ đồng, tăng 9,56% so với tháng trước (tháng 12/2021 đạt 3.837 tỷ đồng).

Hàng hóa trên địa bàn phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm tết của Nhân dân.

Hầu hết doanh thu các nhóm hàng đều tăng so với tháng trước, cụ thể: lương thực, thực phẩm đạt 1.848 tỷ đồng (tăng 9,51%); vật phẩm văn hóa, giáo dục đạt 26,67 tỷ đồng (tăng 8,87%); hàng may mặc đạt 282 tỷ đồng (tăng 6,2%); phương tiện đi lại (trừ ô tô con) đạt 230 tỷ đồng (tăng 9,41%); đá quý, kim loại quý đạt 50 tỷ đồng (tăng 9,22%); nhóm hàng hóa khác đạt 204 tỷ đồng, tăng đột biến 50,93% so với tháng trước…

Ngành dịch vụ sôi động hơn do nhu cầu trang trí, làm đẹp đón tết tăng cao.

Ngoài ra, ngành dịch vụ trong tháng 1/2022 cũng nhộn nhịp, sôi động hơn với doanh thu đạt hơn 396 tỷ đồng. Đây là thời điểm tổ chức các cuộc gặp mặt cuối năm, tiệc tất niên, do đó nhu cầu lưu trú cũng như ăn uống ngoài gia đình tăng. Một số ngành dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, làm đẹp, rửa xe, trang trí, thuê đồ dùng cá nhân, gia đình... nhu cầu của người dân tăng nên doanh thu cũng đạt khá.

Ngọc Loan