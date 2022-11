Người đàn ông ở TP Hà Tĩnh trúng “hóa đơn may mắn”

(Baohatinh.vn) - Trong chương trình bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý III/2022 do Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai, ông Ngô Văn Hợp (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đã may mắn trúng thưởng giải nhất.