Sau tết, rau xanh, hải sản tiêu thụ nhanh, giá “nhích” nhẹ

Sau kỳ nghỉ tết kéo dài, nhu cầu thực phẩm tươi sống của người dân Hà Tĩnh tăng cao, nhất là rau xanh và các loại hải sản.

Các quầy hàng kinh doanh mực tại chợ TP Hà Tĩnh được nhiều khách hàng quan tâm.

Theo ghi nhận, tại TP Hà Tĩnh, nhiều cửa hàng, siêu thị, chợ dân sinh đã mở cửa phục vụ từ ngày mồng 2 tết. Trong đó, quầy hàng rau quả, hải sản tươi sống thu hút khá đông người đến mua hàng.

Chị Trần Thị Vân (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Sau mấy ngày quanh quẩn với bánh chưng, giò chả, bò kho…, gia đình quyết định nấu nồi lẩu hải sản... Hàng hóa ở chợ khá đa dạng nên mình cũng dễ tìm mua, chọn lựa”.

Các loại rau như cần, cúc, cải bẹ... bán chạy dịp đầu năm.

Nhìn chung, giá các loại rau xanh ở các chợ đều có tăng nhẹ so với ngày thường. Giá một số loại cụ thể như: rau cần 30.000 đồng/bó, cải cúc 10.000 đồng/bó, khoai lang 30.000 đồng/kg, rau cải bẹ 10.000 đồng/bó, dứa 15.000 đồng/quả, dưa chuột 25.000 đồng/kg, bắp cải 15.000 đồng/kg…

“Do hoạt động giao thương từ các tỉnh phía Bắc về thị trường Hà Tĩnh chưa ổn định, chúng tôi nhập hàng từ các chợ đầu mối giá đã khá cao. Dù vậy thì trong mấy ngày qua, mặt hàng rau xanh bán rất “chạy” và người dân cũng thường mua với số lượng nhiều” - chị Phương Mai, tiểu thương bán rau tại chợ TP Hà Tĩnh cho biết.

Ngoài rau xanh, các loại hải sản tươi như tôm, mực, cá cháo, ngao, sò… cũng rất “đắt hàng” dịp đầu năm mới. Nắm được nhu cầu thị trường nên các tiểu thương cũng đã nhập về số lượng lớn hải sản các loại để phục vụ người dân.

Các tiểu thương nhập số lượng lớn tôm thẻ chân trắng về cung ứng cho thị trường.

Chị Dương Thị Hải - tiểu thương kinh doanh mặt hàng tươi sống tại Nghèn (Can Lộc) cho biết: “Sáng mùng 6 tết tôi mới bắt đầu mở hàng và đã bán được gần 30kg mực nên rất mừng và phấn khởi. Hi vọng năm mới buôn may bán đắt, kinh doanh thuận lợi”.

So với trước tết, giá hải sản tại một số chợ có tăng do người bán ít. Tuy nhiên, nguồn hàng vẫn khá phong phú, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, các tiểu thương ở chợ cũng vì thế mà không đẩy giá lên quá cao.

Mực tươi dao động từ 200.000 - 350.000 đồng/kg tùy loại.

Cụ thể, tôm sú loại to bán với giá 350.000 - 370.000 đồng/kg, tôm thẻ chân trắng 180.000 - 200.000 đồng/kg, mực ống 350.000 đồng/kg, mực loại nhỏ 200.000 đồng/kg, mực trứng 300.000 - 320.000 đồng/kg, ngao 20.000 - 30.000 đồng/kg, cua gạch 700.000 đồng/kg, cua thịt 400.000 - 450.000 đồng/kg…

Cùng với rau xanh, đầu năm, các loại hải sản tươi sống được nhiều người lựa chọn.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, hàng hóa các mặt hàng tươi sống và rau xanh đầu năm mới “nhích” giá vì nhu cầu của người dân tăng cao, trong khi đó, số người mở cửa trở lại kinh doanh chưa nhiều. Hơn nữa, biển động dài ngày, ngư dân chưa ra khơi trở lại nên nguồn hàng có khan hiếm hơn bình thường.

Thái Oanh