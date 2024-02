Thị trường vàng ở Hà Tĩnh sôi động trong ngày vía Thần tài

Bước vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng), hoạt động mua vàng của người dân Hà Tĩnh diễn ra sôi động. Các cửa hàng kinh doanh vàng bạc liên tục đón tiếp khách hàng đến mua sắm.

Trong văn hóa của người Việt, vàng biểu thị cho phú quý, sung túc và may mắn. Từ lâu nay, mua vàng vào ngày vía Thần tài đã trở thành thói quen của nhiều người dân với hy vọng năm mới tài lộc, may mắn và bình an. Bởi vậy, ngày vía Thần tài trở thành ngày sôi động nhất trong năm của thị trường vàng.

Sáng sớm ngày 10/1 tháng Giêng, các cửa hàng vàng bạc, đá quý đã tấp nập người đến giao dịch mua bán. Một số cửa hàng vàng bạc có tiếng như: Phương Xuân, Ngọc Hà, Việt Hà, Mai Xuân, PNJ..., lượng người mua hàng ra vào liên tục. Để phục vụ khách hàng, nhiều cửa hàng mở cửa sớm hơn ngày thường.

Bên trong, khách hàng đứng kín tại các quầy. Bà Nguyễn Thị Hà - chủ tiệm vàng Việt Hà (đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh) cho biết: "Hôm nay, chúng tôi mở cửa vào 4h sáng nhưng từ 1h đã có khách gọi điện thoại và đến mua, trong khi ngày thường 7h mới mở cửa. Lượng khách đến mua tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, sản phẩm “đắt hàng” nhất là nhẫn tròn.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, từ trước đó, các cơ sở kinh doanh vàng bạc đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng với các mẫu mã, kiểu dáng đa dạng, phù hợp xu hướng.

Cùng đó, các cửa hàng cũng tăng cường thêm nhân viên để tư vấn, lấy mẫu cho khách xem, giảm thời gian chờ đợi cho khách hàng, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Theo các chủ tiệm kim hoàn, sức mua đã bắt đầu tăng từ vài ngày trước và ngày 10 tháng Giêng là cao điểm nhất. Để có được sản phẩm ưng ý, nhiều khách hàng đã đặt mẫu từ trước và đợi đến mùng 10 để “đón Thần tài”, tránh chờ đợi đông người.

Phần lớn khách hàng mua trang sức, nhẫn tròn, nhẫn kim tiền, vàng miếng hình ông Thần tài, vàng miếng dập hình rồng với mệnh giá phổ biến từ 1 – 2 chỉ để cầu may trong năm mới. Ngoài ra, cũng có những khách hàng mua đến cả cây vàng đầu tư.

Theo ghi nhận, giá vàng 9999 sáng ngày 19/2 niêm yết tại các cửa tiệm là 6.500.000 chỉ/đồng bán ra và 6.400.000 chỉ/đồng mua vào. Mức giá này giảm từ 10 - 30.000 đồng so với những ngày trước đó.

Theo nhiều khách hàng, mức giá hiện đang ở mức cao, song, những người đi mua vàng trong ngày Thần tài chỉ mong mua được vàng để lấy may chứ không để ý nhiều đến giá cả.

Chị Hoàng Thị Quý (thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc) chia sẻ: "Mình kinh doanh hàng thời trang nên đã thành thông lệ, hằng năm vào ngày Thần tài, mình đều mua 1 chỉ vàng với hy vọng may mắn đến với gia đình. Dù giá vàng hiện khá cao nhưng mình cũng mua 1 chỉ nên mức chênh lệch tăng không đáng bao nhiêu.

Để tri ân khách hàng, tạo không khí vui vẻ những ngày đầu năm mới, nhiều cửa tiệm vàng bạc lì xì cho khách hàng trong ngày vía Thần tài.

