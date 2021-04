Thu giữ, tiêu hủy nhiều đồ chơi, bánh kẹo không rõ nguồn gốc ở Hương Khê

Đội Quản lý thị trường số 3 (Hương Khê) - Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh vừa thu giữ, tiêu hủy nhiều thức ăn nhanh, kẹo màu, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn trên địa bàn.

Vào khoảng 8h30" ngày 8/4/2021, tại địa phận xã Lộc Yên (huyện Hương Khê), cán bộ Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện ông Nguyễn Văn Điệp (SN 1987, trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang nhập hàng cho các quán tạp hóa trên địa bàn.

Hàng trăm túi thức ăn nhanh không rõ nguồn gốc, không hoá đơn vừa bị thu giữ.

Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng trị giá 8,2 triệu đồng, gồm: 400 bao thức ăn chế biến sẵn; 320 gói kẹo màu, đồ chơi trẻ em đều không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn.

Số hàng trên được chủ hàng Nguyễn Văn Điệp khai là nhập cho quán hàng tạp hóa gần cổng các trường học trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 3 đã tịch thu và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nói trên; xử phạt hành chính số tiền 6 triệu đồng đối với chủ xe, chủ hàng Nguyễn Văn Điệp theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngay trong chiều 8/4, Đội Quản lý thị trường số 3 đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Đây là kết quả nổi bật đầu tiên của Đội Quản lý thị trường số 3 trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới” do Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phát động.

Trí Quân – Dương Chiến