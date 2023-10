Triển khai hiệu quả hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng

Nội dung treo băng rôn, cờ phướn, biểu ngữ, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 - Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn. - An toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trực tuyến. - Người tiêu dùng có quyền được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin khi giao dịch. - Hãy bảo vệ thông tin của người tiêu dùng. - Xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến minh bạch, công bằng và an toàn cho người tiêu dùng. - Đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt, thúc đẩy sản xuất phát triển. - Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững. - Không sản xuất và tiêu dùng sản phẩm có hại cho sức khỏe và môi trường. - Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. - Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững. - Người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường. - 1800.6838 - Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng toàn quốc. Căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể bổ sung các nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp.