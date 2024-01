Xe tết về Hà Tĩnh: Tuyến Hà Nội “cháy vé”, tuyến miền Nam vắng khách

Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, nếu như vé xe tuyến Hà Nội thông báo “cháy vé" thì ở tuyến TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh đang ở tình trạng “ế ẩm” chưa từng có, bởi lượng khách sụt giảm mạnh.

Dịp tết Nguyên đán 2024, nhà xe Phú Quý (TP Hà Tĩnh) chuyên tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội và ngược lại mở bán vé từ đầu tháng 1/2024. Đến nay, vé xe ở nhiều ngày đã cơ bản được bán hết. Đặc biệt, các ngày từ 25 - 28 tết, nhà xe đã “cháy vé”; ra năm, từ mùng 2 - 8 cũng đã bán hết trên 95%.

Khách hàng đến đặt mua vé tại nhà xe Phú Quý (TP Hà Tĩnh).

Chị Nguyễn Thị Hoa - chủ nhà xe Phú Quý cho biết: “Người dân Hà Tĩnh sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc rất đông, do khoảng cách gần nên vào dịp tết cũng như dịp lễ dài ngày, nhu cầu trở về quê thường rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tết năm nay chúng tôi đã mở bán vé tết từ sớm, sắp xếp lịch trình, số ghế hợp lý để khách hàng có được chuyến về quê thoải mái, không lo tình trạng nhồi nhét khách”.

Nhà xe Phú Quý đã cơ bản bán hết vé xe về tết.

Được biết, nhà xe Phú Quý đang bán vé theo giá niêm yết của Sở GTVT. Với xe thường 40 chỗ, vé đang được bán với giá 320.000 đồng/lượt; xe 32 chỗ 350.000 đồng/lượt và xe 20 chỗ là 500.000 đồng/lượt (các mức giá này tăng từ 50 - 100 nghìn đồng so với ngày thường, tuỳ từng loại xe).

“Nhà xe đang lên kế hoạch bố trí đủ lái xe, nhân viên phục vụ trên mỗi chuyến, đồng thời, đảm bảo thực hiện nghiêm quy định về thời gian làm việc của lái xe, nhắc nhở tài xế không vi phạm chạy quá tốc độ, chạy sai hành trình...” - chị Hoa cho biết thêm.

Hiện nay, hầu hết các nhà xe chuyên tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội và ngược lại đã kín vé dịp tết.

Không chỉ nhà xe Phú Quý, hầu hết các nhà xe chuyên tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội và chiều ngược lại đều mở bán vé sớm, công khai niêm yết giá vé. Dù mới mở bán vé nhưng các nhà xe đã cơ bản bán hết vé xe tết.

Theo nhiều nhà xe, ngoài lượng lớn sinh viên, người lao động đang làm việc, sinh sống tại Hà Nội thường xuyên đặt xe tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh để về quê thì ở một số tỉnh lân cận như: Thái Nguyên, Bắc Ninh..., người Hà Tĩnh cũng thường xuyên xuống các bến xe ở Hà Nội để đặt vé về quê. Đây chính là nguyên nhân khiến tuyến này thường xuyên “cháy vé” vào các kỳ nghỉ lễ hay dịp tết.

Nhà xe Hiếu Viện hiện có 10 đầu xe chuyên tuyến Hà Tĩnh đi các tỉnh phía Nam.

Trái ngược với cảnh “cháy vé” như ở tuyến Hà Nội, tuyến TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam về Hà Tĩnh trong dịp tết Nguyên đán sắp tới lại khá thưa vắng. Nhiều nhà xe đang chật vật tìm khách bằng cách đăng trên các trang mạng xã hội với hy vọng “được khách nào vui khách nấy”.

Những năm trước dịch COVID-19, vào dịp tết Nguyên đán và các dịp nghỉ lễ dài ngày khác, nhà xe Hiếu Viện chuyên tuyến Hà Tĩnh đi các tỉnh phía Nam (TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai...) và chiều ngược lại luôn trong tình trạng “cháy vé”. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, do công nhân ở các tỉnh phía Nam bị thất nghiệp nhiều nên nhu cầu về quê dịp tết ngày càng ít.

Ông Bùi Ngọc Phú - chủ nhà xe Hiếu Viện cho biết: “Nhà xe chúng tôi hiện có 10 đầu xe, tuy nhiên, số xe hoạt động thường xuyên chỉ được 2 - 3 chiếc do lượng khách ngày càng vắng. Kỳ nghỉ tết Nguyên đán đã đến gần nhưng nhà xe vẫn trong tình trạng vắng khách, các ngày cao điểm 27, 28 và 29 tết hiện chỉ có từ 10 - 12 khách đặt. Chúng tôi khá lo lắng về doanh thu dịp tết năm nay”.

Cũng theo ông Phú, năm nay, lượng khách về tết giảm hơn 40% so với năm ngoái, mặc dù năm ngoái đã thấp hơn rất nhiều so với những năm trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Lượng khách về tết ít nên số xe “quay đầu” vào Nam dịp ra năm dự kiến cũng thưa vắng “chưa từng có”.

Theo nhà xe Hiếu Viện, năm nay, lượng khách về tết giảm hơn 40% so với năm ngoái.

Chị Nguyễn Thị Phượng (thôn Trung Tiến, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Năm ngoái, tuy khó khăn nhưng gia đình tôi vẫn cố gắng thu xếp đưa hai con về quê đón tết cùng gia đình. Năm nay, do công ty dệt may mà vợ chồng tôi đang làm nhiều tháng liền không có đơn hàng nên thu nhập giảm gần một nửa so với năm ngoái. Sau nhiều lần cân nhắc, vợ chồng tôi đã quyết định ở lại Bình Dương đón tết để đỡ chi phí đi về”.

Theo chia sẻ của các doanh nghiệp vận tải hành khách chuyên tuyến Hà Tĩnh đi các tỉnh phía Nam, năm nay, không cần đặt vé trước người dân vẫn có thể mua được vé ở bến xe. Nguyên nhân khiến người dân ít đặt vé xe tết là do thời gian qua, nhiều doanh nghiệp ở miền Nam cắt giảm giờ làm do ít đơn hàng, nhất là ngành dệt may và da dày, khiến thu nhập và thưởng tết bị giảm sút nên nhiều người chọn cách ở lại thay vì về quê sum vầy với gia đình.

Dự kiến số lượt xe vào ra bến xe Hà Tĩnh trong dịp tết Nguyên đán sắp tới sẽ đạt khoảng 100 lượt/ngày.

Đánh giá về tình hình vé xe khách dịp trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn, ông Bùi Phan Lương - Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh cho biết: “Năm nay, chỉ có các nhà xe chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội và chiều ngược lại là đông khách như những năm trước, nhiều nhà xe đã cơ bản bán hết vé ở một số ngày cao điểm trong tết và ra năm. Còn các nhà xe chuyên chạy tuyến Hà Tĩnh - TP Hồ Chí Minh thì rơi vào cảnh vắng khách chưa từng có".

Cũng theo ông Lương, dự kiến số lượt xe vào ra bến dịp tết Nguyên đán sắp tới sẽ đạt khoảng 100 lượt/ngày, tăng khoảng 40 lượt so với ngày thường và thấp hơn 20% so với dịp tết Nguyên đán năm ngoái. Để đảm bảo an toàn cho khách hàng và phương tiện trong dịp tết, đơn vị sẽ giám sát chặt chẽ phương tiện vào đón khách, đặc biệt là xe tăng cường. Bộ phận điều hành kiên quyết không cho xuất - nhập bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng.

Văn Chung