Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 8/11 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản trong các lĩnh vực chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết, trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, lực lượng chuyên gia, trí thức đang ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều người đến Nhật Bản từ 15–20 năm trước, ban đầu là những lưu học sinh mang theo khát vọng được học tập trong một nền khoa học, công nghệ tiên tiến. Qua nhiều năm miệt mài, họ đã trở thành giáo sư, phó giáo sư, trưởng nhóm nghiên cứu, chuyên gia tại những trường đại học, viện nghiên cứu lớn và tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản.

Từ chỗ tiếp thu tri thức, nhiều chuyên gia đã trực tiếp dẫn dắt nghiên cứu, đào tạo thế hệ kế tiếp, khẳng định được năng lực, uy tín chuyên môn, làm việc ngang tầm với các đồng nghiệp hàng đầu của Nhật trong lĩnh vực của mình. Hiện Việt Nam có hơn 260 nhà khoa học giữ các vị trí giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ, có gần 1.000 chuyên gia được Nhật Bản xếp vào các nhà khoa học có trình độ cao trong các lĩnh vực chuyên môn, kỹ thuật và quản lý của Nhật Bản.

Nhiều chuyên gia thuộc thế hệ 7X, 8X, có cả Phó Giáo sư thế hệ 9X, đã tích lũy đủ độ chín về chuyên môn, kinh nghiệm và quan hệ hợp tác; hiểu cách tổ chức nghiên cứu, phát triển công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất tại Nhật Bản.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng có dịp gặp những gương mặt ưu tú trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, đây cũng là dịp để cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được và trao đổi về những định hướng, mục tiêu sắp tới trong việc kết nối tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực giữa Việt Nam và cộng đồng chuyên gia người Việt Nam tại Nhật Bản.

ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gap-go-chuyen-gia-tri-thuc-nha-khoa-hoc-tieu-bieu-nguoi-viet-nam-tai-nhat-ban-9140176-5jpg.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vai trò của cộng đồng trí thức Việt Nam ở nước ngoài càng trở nên quan trọng, đặc biệt tại một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về khoa học như Nhật Bản. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, thực chất và hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao trên mọi lĩnh vực, trong đó có khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những trụ cột hợp tác mới của hai nước.

Chuyên gia, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt Nam tại Nhật Bản tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chuyên gia, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt Nam tại Nhật Bản tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đã ban hành một số nghị quyết, nghị định xác định việc thu hút và phát huy nguồn lực trí thức, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ quan trọng; tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV vừa qua đã ban hành kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; tin tưởng mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục lớn mạnh, trở thành cầu nối quan trọng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức và công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn được lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp khuyến nghị chính sách về tăng cường kết nối 3 nhà (Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường) nhằm thu hút nhiều hơn nữa các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao của doanh nghiệp Nhật Bản; thúc đẩy nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam; tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy mở rộng mạng lưới kết nối các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản trở thành cầu nối hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như đổi mới sáng tạo, công nghệ vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, lượng tử, khoa học biển (kinh tế biển), kỹ thuật số, khai thác và phát triển đất hiếm, công nghệ y học, sinh học tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao sử dụng hydrogen...; chia sẻ kết quả nghiên cứu mà Việt Nam có thể áp dụng để tăng năng suất lao động; cho ý kiến về các điểm nghẽn hiện nay của Việt Nam như thể chế, môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực công nghệ...

Tại cuộc gặp gỡ, các chuyên gia, trí thức tại Nhật Bản làm việc tại các lĩnh vực như bán dẫn, AI và lượng tử, robotics, y sinh đã chia sẻ và đề xuất về định hướng thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược trong thời gian tới.

Các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản đã trình bày những sản phẩm, dự án cụ thể đóng góp trực tiếp cho Việt Nam, đồng thời là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ hai nước; cho thấy tâm huyết của các nhà khoa học luôn hướng về quê hương, đất nước và khát vọng được đóng góp vào sự phát triển của dân tộc.

Các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản mong muốn và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 57: cùng đào tạo một đội ngũ nghiên cứu mạnh; cùng xây dựng một phòng thí nghiệm; kết nối một chương trình hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp; cùng nghiên cứu, phát triển một công nghệ, một sản phẩm mà đất nước đang cần.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-go-chuyen-gia-tri-thuc-viet-nam-tai-nhat-ban-post1400996.html

Tin liên quan

Tags:

#Nhật Bản #chuyến thăm chính thức Nhật Bản #Tổng Bí thư #chuyên gia #trí thức Việt Nam #Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ánh sáng soi rọi thế giới nhiều thế kỷ

Ánh sáng soi rọi thế giới nhiều thế kỷ

109 năm đã trôi qua. Lịch sử nhân loại đã tiến những bước dài, thế giới đã trải qua nhiều biến động, nhưng những giá trị mà Cách mạng Tháng Mười Nga mang lại vẫn còn nguyên vẹn đối với nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam.
Hà Tĩnh phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hà Tĩnh phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm

Sáng 6/11, tại UBND xã Kỳ Lạc, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.
Quyết liệt triển khai, chặt chẽ từng vị trí việc làm

Quyết liệt triển khai, chặt chẽ từng vị trí việc làm

Các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đang tập trung cao triển khai rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm. Trong áp lực tiến độ và khối lượng công việc lớn, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm từng dữ liệu vị trí việc làm được xác định chính xác, có căn cứ thực tiễn.
Xã Thạch Xuân tổ chức diễn đàn "Lắng nghe dân nói"

Xã Thạch Xuân tổ chức diễn đàn "Lắng nghe dân nói"

Với tinh thần “Nghe dân nói - Trả lời dân hiểu - Cùng dân thực hiện nếp sống văn minh”, xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) tạo diễn đàn đối thoại, tiếp thu ý kiến và thống nhất những giải pháp thiết thực ngay từ cơ sở.
Hà Tĩnh tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026

Hà Tĩnh tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026

Chiều 4/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Tập trung cao nhất để sớm có cơ sở dữ liệu vị trí việc làm chuẩn, thực chất

Tập trung cao nhất để sớm có cơ sở dữ liệu vị trí việc làm chuẩn, thực chất

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung chỉ đạo thực hiện rà soát vị trí việc làm, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn; số liệu trung thực, chính xác, có căn cứ kiểm chứng để tỉnh có cơ sở dữ liệu vị trí việc làm chuẩn, thực chất.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!