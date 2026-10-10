Từ trang sách đến hành trình trải nghiệm di sản Nguyễn Du

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 13/2026/TT-BTP ngày 30/9/2026 hướng dẫn thi hành một số nội dung về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất nhiều khoản vay mua ô tô tăng lên 17–18%/năm, một số trường hợp gần 20%, khiến chi phí trả nợ gia tăng và tạo áp lực tài chính lớn cho người vay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tạo khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.
Giá nhà vẫn neo cao trong khi lãi vay mua nhà phổ biến 12–14%/năm, có khoản vay thả nổi lên tới 15–16%. Áp lực trả nợ tăng khiến nhiều người mua ở thực phải trì hoãn kế hoạch. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo", sáng 6/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế hỗ trợ hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai và khởi công, khánh thành nhà đại đoàn kết tại các xã trên địa bàn tỉnh.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 100.687 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 50 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ; vốn thực hiện vượt 21 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm đối với giai đoạn 9 tháng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Có những chấn thương vùng đầu, sau một thời gian mới xuất hiện đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ. Đó có thể là dấu hiệu của tụ máu mạn tính. Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang hiện thực hóa những chủ trương xây dựng nông thôn mới thành việc làm cụ thể, tạo diện mạo khang trang và nâng cao chất lượng cuộc sống.