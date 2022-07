57 gương mặt xuất sắc đạt giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh Hà Tĩnh

Từ gần 113.000 bài dự thi tham gia vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 tại Hà Tĩnh, Ban tổ chức đã chấm và trao giải cho 57 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó lựa chọn 20 tác phẩm tham dự vòng chung khảo toàn quốc.

Chiều 20/7, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Các đại biểu tham dự buổi Tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2022.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng" do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Kế hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phát triển văn hóa đọc đọc trên địa bàn tỉnh, đồng thời hưởng ứng cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc do Bộ VH-TT&DL phát động, tháng 4/2022, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn tỉnh năm 2022.

Chương trình văn nghệ chào mừng do các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.

Sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 112.806 học sinh các cấp học trên toàn tỉnh tham gia (66.511 học sinh tiểu học, 39.238 học sinh THCS và 7.057 học sinh bậc THPT). Ban tổ chức đã nhận được gần 113.000 bài thi (tăng gấp đôi so với năm 2020).

Sau khi tiến hành sơ tuyển, có 230 bài thi lọt vào vòng chung khảo cấp tỉnh, trong đó có 80 bài thi được trình bày dưới dạng video clip.

Bà Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, Trưởng BTC cuộc thi: "Những bài thi được chọn vào vòng chung khảo đều thể hiện sự xuất sắc trong ý tưởng; cách lựa chọn cuốn sách để chia sẻ, nội dung, kỹ thuật viết và hình thức trình bày phong phú, sáng tạo...".

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của ban giám khảo, Ban tổ chức đã tìm ra 57 bài thi xuất sắc để trao thưởng, gồm: 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C, 22 giải khuyến khích, 25 giải chuyên đề. Đồng thời tuyển chọn 20 bài thi xuất sắc tham gia Vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2022.

Giải A trao cho em Nguyễn Thảo Nguyên - học sinh lớp 7A, Trường THCS Xuân An (Nghi Xuân); 3 giải B thuộc về các học sinh: Nguyễn Phương Linh (lớp 3D, Trường Tiểu học Thạch Long, Thạch Hà), Bùi Thị Quỳnh Chi (lớp 7C, Trường THCS Hoàng Xuân Hãn, Đức Thọ) và Nguyễn Quỳnh Ngân (lớp 10A12, Trường THPT Nguyễn Du, Nghi Xuân)...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp trao giải A cho em Nguyễn Thảo Nguyên - học sinh lớp 7A, Trường THCS Xuân An (Nghi Xuân)...

... trao giải B cho 3 thí sinh. Trong ảnh: Trao giải B cho em Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 3D, Trường Tiểu học Thạch Long (Thạch Hà).

... trao 6 giải C cho 6 thí sinh. Trong ảnh: Trao giải C cho em Nguyễn Hồ Hoàng An, lớp 7/4, Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh).

... và trao 22 giải khuyến khích cho các em. Trong ảnh: Trao giải khuyến khích cho em Nguyễn Trung Nghĩa - học sinh lớp 3D, Trường Tiểu học Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh).

Ban tổ chức cũng trao 25 giải thưởng chuyên đề cho 25 thí sinh.

Ban tổ chức trao 2 giải tập thể cho Trường Tiểu học Kỳ Phương (TX Kỳ Anh) là đơn vị vùng sâu, vùng xa có nhiều thí sinh tham dự đạt giải và Trường THPT Nghi Xuân là đơn vị vùng khó khăn có thí sinh tham gia đạt giải.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Ban tổ chức cuộc thi chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh đạt giải.

Thiên Vỹ