Dựng hang Bê-lem đón Giáng sinh ở Hà Tĩnh

Những hang đá Bê-lem từ hàng nghìn cây tre, mét và vỏ bao xi măng đang được bà con giáo dân ở Hà Tĩnh tất bật xây dựng để chào đón Giáng sinh năm 2023.

Video: Hang đá Bê-lem được xây dựng ở Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh

Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con giáo dân của Giáo xóm Trung Phú ở Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đang nhộn nhịp xây dựng hang đá Bê-lem chào đón Giáng sinh năm 2023. Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh có 4 giáo xóm và 2 giáo họ. Việc dựng hang đá Bê-lem mỗi năm sẽ do 1 giáo xóm hoặc giáo họ phụ trách. Năm nay, giáo xóm Trung Phú đảm nhận xây dựng.

Hang đá Bê-lem ở Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh được dựng trên khu đất có diện tích 2.000m2 với vật liệu chính là hàng nghìn cây tre, cây mét và vỏ bao xi măng. Hang đá năm nay dài 80m, rộng 40m, cao 25m.

Anh Nguyễn Hoàng Phúc – người phụ trách việc xây dựng hang đá Bê-lem của giáo họ Trung Phú cho hay: Hang đá được khởi công xây dựng từ ngày 17/10; đến nay, đã sử dụng 4.300 cây tre, 1.000 cây mét và cơ bản hoàn thành phần khung hang đá, đạt 50% khối lượng công việc. Để hoàn thành hang đá, dự tính cần thêm 500 cây tre, 200 cây mét.

Với mục tiêu hoàn thành hang đá trước ngày 15/12 phục vụ người dân tham quan, trung bình mỗi ngày có 60 – 70 người tham gia công việc xây dựng. Ngày đỉnh điểm có thể lên tới 120 người cùng làm và tất cả đều tham gia với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm, vì công việc chung.

Sau khi xây dựng xong phần thô, bà con giáo dân sẽ tiến hành phủ vỏ bao xi măng, phun sơn và trang trí hang đá Bê-lem với các họa tiết, tiểu cảnh, hệ thống chiếu sáng...

Lối đi từ điểm bắt đầu tới khi tham quan hết hang đá Bê-lem dài khoảng 200m, được kết từ nhiều thanh tre lại với nhau, rộng 1,4m, đủ cho 2 người cùng đi 1 lần. Theo tính toán, khi xây dựng xong, hang đá có thể đảm bảo cho 500 tới tối đa 1.000 người tham quan vào cùng một thời điểm.

Video: Hang đá Bê-lem chào đón Giáng sinh ở giáo xứ An Nhiên

Cũng trong thời điểm này, bà con giáo dân Giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) đang tất bật xây dựng hang đá Bê-lem chào đón Giáng sinh năm 2023. Năm nay, hang đá Bê-lem do xóm giáo An Trung đảm nhận việc xây dựng và bắt đầu thi công từ ngày 2/11.

Từ nhiều năm năm nay, hang đá Bê-lem lớn đã trở thành “thương hiệu” ở Giáo xứ An Nhiên. Mùa Giáng sinh 2023, hang đá ở giáo xứ này có chiều dài 70m, rộng 30m, cao 12m, với vật liệu chính là từ cây tre, cây mét và vỏ bao xi măng.

Sau hơn 1 tuần xây dựng, hang đá Bê-lem ở Giáo xứ An Nhiên dần thành hình. Dưới bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của bà con giáo dân, cây tre, mét và vỏ bao bì xi măng được kết hợp hài hòa, nhìn không khác những khối đá lớn tự nhiên xếp tự vào nhau.

Theo ông Nguyễn Xuân Huy - Trưởng ban Giáo xóm An Trung, trung bình mỗi ngày có 55 - 60 người cùng tham gia công việc dựng hang đá. Trường hợp mọi việc thuận lợi, ngày 20/11 hoàn thành xây dựng phần thô và sau đó tiến hành trang trí tiểu cảnh, bắt điện, đèn trang trí...

Dù có kích thước lớn, trong khi phần khung chủ yếu là từ cây tre, cây mét nhưng trong những năm qua, hang Bê-lem ở Giáo xứ An Nhiên vẫn luôn đảm bảo chắc chắn, an toàn cho người tham quan. Điều này xuất phát từ sự tính toán kỹ lưỡng, cẩn thận lúc thiết kế, xây dựng và trang trí hang đá.

Bà con Giáo xứ An Nhiên kỳ vọng hang đá Bê-lem sẽ được hoàn thành trước ngày 15/12 để phục vụ người dân vui chơi, tham quan, chụp ảnh chào đón Giáng sinh 2023.

Trang trí hang đá Giáng sinh là cách diễn tả lại câu chuyện Chúa xuống thế làm người trong Kinh Thánh, mang ý nghĩa về sự hòa đồng của con Thiên Chúa với nhân loại. Hang đá Bê-lem là trung tâm trang trí Giáng sinh của đạo Công giáo toàn cầu. Các nhà thờ đều làm hang đá Bê-lem, kể câu chuyện Chúa Jesus sinh ra. Vào mùa lễ Giáng sinh, người dân công giáo khắp mọi nơi vẫn thường làm hang đá để dựng lại hoạt cảnh ngày Chúa giáng sinh .

Quỳnh Chi