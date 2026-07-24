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Xã hội

Vì sao bãi tập kết rác ở Thạch Xuân quá tải nhiều ngày, chưa được xử lý triệt để?

Nguyên An
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(Baohatinh.vn) - Dù nhiều lần được thu gom, dọn dẹp sau phản ánh của người dân, song việc xử lý tại bãi tập kết rác tại thôn Nam Xuân (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) vẫn chỉ dừng ở phần "ngọn", trong khi số lớn rác tồn đọng bên trong vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Bãi tập kết rác tại thôn Nam Xuân, gần vị trí giáp ranh với thôn Bắc Xuân (xã Thạch Xuân), có diện tích gần 1.000 m². Đây là nơi tập kết rác sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân thuộc các thôn Đồng Xuân, Bắc Xuân và Nam Xuân. Sau nhiều năm tiếp nhận rác, bãi tập kết đã rơi vào tình trạng quá tải.

Đáng nói, vị trí của bãi tập kết gần khu dân cư, phía trước là tuyến đường thường xuyên có học sinh và người dân qua lại, khiến mùi hôi, nước rỉ rác và tình trạng rác tràn ra lòng đường trở thành nỗi ám ảnh của bà con địa phương.

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Bãi tập kết rác tại thôn Nam Xuân nằm gần khu dân cư và chỉ cách các trường học trên địa bàn từ 500 m đến 1 km.

Hằng ngày đưa đón cháu đi học qua khu vực này, bà Nguyễn Thị Dung (thôn Bắc Xuân) không khỏi ái ngại trước cảnh rác thải bừa bộn, bốc mùi hôi thối.

Bà Dung cho biết: "Người dân phản ánh rất nhiều, thậm chí đăng tải lên mạng xã hội. Mỗi lần có ý kiến thì chỉ thấy thu gom lượng rác tràn ra ngoài đường, còn bên trong bãi rác vẫn tồn đọng nhiều năm nay. Các cháu đi học hằng ngày phải đi ngang qua khu vực này vừa mất vệ sinh, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông".

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Sau khi có phản ánh, lượng rác tràn ra bên ngoài đã được thu gom, xử lý tạm thời.

Cùng chung nỗi lo, anh Dương Đình Tuấn Anh (thôn Đồng Xuân) cho rằng, điều khiến người dân bức xúc không chỉ là mùi hôi mà còn là việc rác thường xuyên tràn ra mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại.

"Những lúc rác tràn xuống lòng đường, ô tô tránh nhau rất khó khăn. Sau khi có phản ánh, đơn vị thu gom chỉ dọn phần rác phía ngoài để thông đường. Tuy nhiên, lượng rác bên trong vẫn chất đống từ rất lâu. Bên cạnh đó, vẫn còn một số người thiếu ý thức, vứt rác ra ven đường và xuống các tuyến kênh mương, khiến tình trạng ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn" - anh Tuấn Anh nói.

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Lượng rác tồn đọng bên trong bãi tập kết ùn ứ trong thời gian dài, nhiều vị trí chất cao từ 3-4 m.

Bà Phạm Thị Huấn (thôn Bắc Xuân) trăn trở: "Rác sinh hoạt đủ các loại chất thành đống rất cao, nhiều thời điểm còn xuất hiện xác lợn, gà chết nên mùi hôi rất nặng. Việc thu gom phía ngoài chỉ giải quyết được một phần nhỏ, còn lượng rác bên trong gần như không được bốc dỡ nên càng ngày càng dồn ứ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan và môi trường sống của người dân" .

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Theo bà Huấn, việc thu gom lượng rác tràn ra bên ngoài chỉ là giải pháp tình thế, trong khi khối lượng rác tồn đọng bên trong bãi tập kết vẫn chưa được xử lý triệt để.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Minh Sơn - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Xuân cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, địa phương đã yêu cầu HTX Môi trường Lưu Vĩnh Sơn - đơn vị được UBND xã ký hợp đồng vận chuyển rác đến Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Thạch Lạc - khẩn trương thu gom lượng rác tràn ra khu vực bên ngoài bãi tập kết.

Theo ông Sơn, nguyên nhân khiến bãi rác tồn đọng kéo dài xuất phát từ việc hệ thống xử lý rác ở cuối nguồn gặp nhiều khó khăn. "Mỗi ngày, bãi tập kết tiếp nhận khối lượng rác sinh hoạt khá lớn. Tuy nhiên, từ tháng 3 đến nay, nhiều thời điểm Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Thạch Lạc tạm ngừng tiếp nhận do lò đốt hư hỏng hoặc khu vực tập kết của nhà máy bị quá tải. Khi điểm xử lý đầu cuối bị gián đoạn, lượng rác tại các địa phương không thể vận chuyển đi, dẫn đến tồn đọng ngày càng nhiều" - ông Sơn cho biết.

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Người dân Thạch Xuân mong sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ùn ứ rác thải.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế UBND xã Thạch Xuân, đây không phải là tình trạng riêng của địa phương mà nhiều xã, phường trong khu vực cũng gặp khó khăn tương tự do phụ thuộc vào năng lực tiếp nhận của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Thạch Lạc.

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Giải quyết lượng rác bên trong bãi tập kết đang là "bài toán" chưa có lời giải.

Để từng bước tháo gỡ, xã đã kiến nghị UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Thạch Lạc sớm sửa chữa, nâng cấp dây chuyền công nghệ, nâng cao công suất tiếp nhận nhằm bảo đảm việc vận chuyển, xử lý rác diễn ra liên tục, tránh để phát sinh tồn đọng kéo dài.

Video: Rác thải ùn ứ tại bãi tập kết xã Thạch Xuân.

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Tags:

#Rác thải #Ùn ứ rác thải #vệ sinh môi trường #Thạch Xuân

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