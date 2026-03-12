Hotline: 02393.693.427
Vượt eo biển Hormuz: Tàu chở 63.000 tấn LNG về Việt Nam an toàn

Huy Quân
(Baohatinh.vn) - Đây là chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên của PV GAS trong năm 2026. Đáng chú ý, chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự tại Iran bùng phát.

