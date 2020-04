Ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Tĩnh có mưa rào, có nơi có dông

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay (23/4), khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ ngày 24/4, không khí lạnh lại được tăng cường thêm, do đó ngày 24 – 26/4 toàn tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, trời chuyển lạnh. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - cấp 3; ven biển cấp 4 - cấp 5. Vùng biển Hà Tĩnh có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Cảnh báo: Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp I

Từ hôm nay đến ngày mai (24/4), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng. Ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h); khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

P.V