Ảnh hưởng rìa Tây Nam hoàn lưu bão số 2, đêm nay đến trưa mai, Hà Tĩnh có nơi mưa rất to

Thời tiết khu vực Hà Tĩnh đêm nay và ngày mai (13/6): Trên biển: Đêm nay và ngày mai (13/6), vùng biển Hà Tĩnh có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 - 4m. Biển động mạnh. Trên đất liền: Do ảnh hưởng rìa Tây Nam hoàn lưu bão số 2 nên đêm nay đến trưa mai (13/6), toàn tỉnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm; có nơi trên 200 mm. Gió vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Cảnh báo: Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi và trung du, ngập úng ở vùng trũng thấp và khu đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng: Cấp 1