Áp thấp nhiệt đới tiến sát bờ, cơ quan khí tượng liên tục cảnh báo

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 24 giờ qua (từ 14h/24/9 - 14h/25/9), toàn tỉnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại các trạm tự động như sau: Hương Khê: Hương Thủy 210mm, Phúc Đồng 203mm, Hà Linh 196mm, Phú Gia 183mm, Hòa Hải 182mm, Hương Giang 161mm; Can Lộc: Đại Lộc 160mm, Mỹ Lộc 110mm, Hồ Cu Lây 117mm; Hồng Lĩnh: Đậu Liêu 136mm; Nghi Xuân: Cương Gián 93mm; Hương Sơn: Sơn Tây 79mm... Trong 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tích lũy phổ biến: 50 - 80mm, có nơi trên 100mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn...