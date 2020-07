Áp thấp trên biển Đông gây mưa diện rộng tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo ông Lê Ngọc Quyết – Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của vùng áp thấp, từ ngày 1 - 3/8 trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.