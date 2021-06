Bao giờ đợt nắng nóng gay gắt ở Hà Tĩnh kết thúc?

Trong 2 ngày (20 và 21/6) nắng nóng đỉnh điểm nhất trong mấy ngày qua. Nền nhiệt độ các khu vực Hà Tĩnh phổ biến 37,5 – 38,5 độ C, một số nơi nhiệt độ lên tới 39 – 40 độ C.

Hà Tĩnh đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt diện rộng.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá cho hay: Do chịu ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên thời gian này, Hà Tĩnh đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt.

Nền nhiệt độ những ngày qua phổ biến từ 37 – 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp từ 40 – 50%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ mỗi ngày. Thậm chí các địa bàn như TP Hà Tĩnh, Hương Khê có nhiệt độ cao hơn các khu vực khác từ 0,5 – 1 độ C.

“Trong 2 ngày (20 và 21/6) nắng nóng đỉnh điểm nhất trong mấy ngày qua. Nền nhiệt độ các khu vực Hà Tĩnh phổ biến 37,5 – 38,5 độ C, một số nơi nhiệt độ lên tới 39 – 40 độ C”, ông Trần Đức Bá thông tin thêm.

Nhiều gia đình ở TP Hà Tĩnh phải treo thêm các tấm vải lớn trước nhà để hạn chế bớt nắng nóng.

Hôm nay (22/6), nắng nóng ở Hà Tĩnh sẽ bớt gay gắt hơn khi nền nhiệt độ giảm xuống từ 1-2 độ C.

Ngày 23 - 24/6, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ nên nền nhiệt độ Hà Tĩnh có xu hướng giảm nhẹ từ 0,5-1 độ C, khả năng một số khu vực ven biển có thể kết thúc đợt nắng nóng này. Các vùng khác vẫn duy trì nền nhiệt độ khá cao.

Từ ngày 25/6 trở đi, Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của chuỗi ngày nắng nóng gay gắt diện rộng.

“Khả năng cao đợt nắng nóng này sẽ duy trì tới cuối tháng 6, thậm chí còn kéo dài sang một vài ngày của tháng 7 mới kết thúc. Nền nhiệt độ trong những ngày này phổ biến ở 37 – 38 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao hơn” - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh nhận định.

Phải làm việc ngoài trời khi nắng nóng cao điểm dễ ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người.

Cũng theo ông Trần Đức Bá, điểm đáng lưu ý trong mùa hè năm nay là nền nhiệt độ ở TP Hà Tĩnh tương đương với Hương Khê - địa phương luôn có nền nhiệt cao nhất trong mỗi đợt nắng nóng, trong khi các năm trước luôn thấp hơn. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này có thể do tác động từ quá trình đô thị hóa khiến nền nhiệt ở TP Hà Tĩnh tăng cao.

Theo khuyến cáo của ngành khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của nóng nắng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí ở mức thấp và hiệu ứng phơn dẫn tới nguy cơ cháy rừng, cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư.

Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Hôm nay, Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày hôm qua (18/6), khu vực Hà Tĩnh có nắng nóng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 38 độ C.

Hà Tĩnh sắp nắng nóng trên 39 độ C Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thông tin, từ ngày 30/5, khu vực Hà Tĩnh sẽ có nắng nóng gay gắt, vùng núi 38 - 39, có nơi trên 39 độ C.

T.Q