Bão số 6 suy yếu thành vùng áp thấp, Hà Tĩnh tiếp tục mưa to

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, đêm qua (23/9), bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam; sáng nay (24/9), bão suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vị trí, hướng di chuyển của bão số 6 suy yếu thành vùng áp thấp lúc 5h sáng 24/9

Trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 23/9 - 03h ngày 24/9), toàn tỉnh đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với tổng lượng mưa như: Hương Quang 36,8mm, Đức Long 36,6mm, Hương Thọ 21mm. Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, trên khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to và dông; lượng mưa các khu vực phổ biến từ 40 - 80mm.

Hồi 4 giờ ngày 24/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông nên trong sáng nay (24/9) ở vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi còn có gió giật cấp 6 - 7; biển động.

Trong sáng và ngày hôm nay (24/9), ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, phía Nam Vịnh Bắc Bộ có nơi cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m; biển động.

Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Hà Tĩnh:

Do ảnh hưởng rìa Bắc hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp với đới gió Đông trên cao nên trong ngày hôm nay (24/9) đến hết ngày mai (25/9), toàn tỉnh có mưa, mưa vừa, riêng ngày hôm nay (24/9) có mưa to đến rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm.

Mưa rất to có khả năng xảy ra ở các huyện: Kỳ Anh, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, Vũ Quang và TX Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh. Ngập úng ở khu vực TP Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà.

