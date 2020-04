Các địa phương, đơn vị thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chống dịch

Thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chống dịch, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục triển khai những hoạt động có ý nghĩa.

Đoàn viên công đoàn cơ sở Khối dân huyện Can Lộc góp tiền ủng hộ, mua vật liệu và tự tay hoàn thành hơn 150 chiếc mũ có gắn kính chống giọt bắn.

...tặng y, bác sỹ đang làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly của huyện

Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng (huyện Can Lộc) phát động cán bộ, đoàn viên ủng hộ tiền, lương thực, thực phẩm và ngày công chế biến hàng trăm suất cơm phục vụ công dân đang bị cách ly tại thị trấn Can Lộc.

Tại điểm cách ly tập trung xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc), Công đoàn xã đã huy động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 100 bộ quần áo, 200 khẩu trang y tế và một số nước rửa tay sát khuẩn với tổng trị giá 20 triệu đồng để tặng cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã đang thực hiện nhiệm vụ phục vụ cách ly công dân nghi nhiễm.

Các công đoàn trường học trên địa bàn huyện Hương Sơn đã bố trí đoàn viên tham gia chế biến từ 900 - 950 suất ăn/ngày phục vụ điểm cách ly tại xã Sơn Tây. (Trong ảnh: Cán bộ, giáo viên Trường THCS Sơn Tây phục vụ nấu ăn cho người dân trong khu cách ly tập trung).

Được biết, từ đầu đợt cách ly đến nay, các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện cũng đã vận động đoàn viên quyên góp ủng hộ hơn 1 tấn rau xanh các loại, 350 ngày công, 300 khẩu trang y tế và 20 hộp nước sát khuẩn ủng hộ các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm cách ly.

* Chỉ sau 1 tuần phát động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, đến nay, UBMTTQ huyện Cẩm Xuyên đã tiếp nhận trên 1,3 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Tính đến cuối ngày 1/4, đã có hàng chục tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ với số tiền và nhiều hiện vật, tổng giá trị trên 1,3 tỷ đồng. Số tiền này được huyện phân bổ theo thứ tự ưu tiên: hỗ trợ mua quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay y tế, nước rửa tay... phục vụ công tác phòng chống dịch. Trong ảnh: Cán bộ, đảng viên huyện Cẩm Xuyên tham gia quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch.

Cùng với đóng góp, ủng hộ bằng tiền mặt, những ngày qua, các tổ chức chính trị xã hội huyện Cẩm Xuyên cũng đã tham gia tình nguyện, bảo đảm công tác hậu cần, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, tiêu độc khử trùng tại các khu vực cách ly. Ảnh: Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên quyên góp các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm phục vụ các điểm cách ly trên địa bàn huyện.

* Những ngày qua, đoàn viên thanh niên huyện Lộc Hà đã tích cực kêu gọi quyên góp tiền, vật phẩm và thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhằm góp thêm nguồn lực cùng địa phương trong phòng chống dịch Covid-19.

Trong ngày 1/4, Đoàn xã Phù Lưu, Thịnh Lộc và thị trấn Lộc Hà tiếp tục công tác tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch Covid-19, phổ biến các văn bản chỉ đạo “Cách ly toàn xã hội” của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và huyện.

Lực lượng đoàn viên thanh niên được trang bị pa nô, loa truyền thanh đã tiếp cận từng nhà, từng ngõ, từng thôn xóm để thông tin cho người dân.

Trong khi đó, đoàn các xã Thạch Châu, Ích Hậu, Thịnh Lộc... quyên góp tiền, nhu yếu phẩm và tham gia chuẩn bị bữa ăn cho công dân và đội hậu cần, cán bộ, chiến sỹ, y tá ở khu cách ly của địa phương.

Sau khi chuẩn bị, các suất ăn giàu chất dinh dưỡng đã được vận chuyển đến các khu cách ly.

Đoàn viên thanh niên ở Lộc Hà cũng đã tổ chức làm mũ chống giọt bắn để phục vụ cho các lực lượng làm việc tại khu cách ly tập trung.

Hơn 300 chiếc mũ chống giọt bắn đã được hoàn thành để trao tặng, trang bị cho các lực lượng và chương trình sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Đến thời điểm hiện tại, đoàn viên thanh niên Lộc Hà đã kêu gọi, quyên góp được hơn 80 triệu đồng bao gồm nhu yếu phẩm, tiền mặt, đồ bảo hộ y tế… Đồng thời, sẵn sàng “tiếp sức” cho các lực lượng trong công tác hậu cần, sắp xếp đồ đạc tại khu cách ly...

Kiều Minh - Thái Oanh