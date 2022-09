Cận cảnh sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn trong tình huống giả định bão lũ ở Hương Khê

Chương trình diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 ở Hương Khê (Hà Tĩnh) gồm 3 nội dung: thao tác nâng, hạ van điều tiết nước tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô; sơ tán dân Nhân dân vùng ngập lụt tại xã Lộc Yên; thực hành tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn tại xã Hương Trạch.

Ngày 12/9, huyện Hương Khê tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Video: chương trình diễn tập PCTT&TKCN ở Hương Khê

Tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô, giả định mực nước thượng lưu tại cao trình 67,60m; lưu lượng nước về hồ 1100m3/s, có khả năng tăng thêm; 3 cửa van cung đang mở 3.5m tương đương 1041m3/s; vận hành 2 tổ máy, lưu lượng qua máy 32m3/s; khi đang điều tiết 3 cửa van từ 3,0m lên 3,5m thì mất điện lưới do sự cố.

Vùng hạ du đang ngập nhẹ; thượng nguồn tiếp tục mưa to, đến rất to. Vì vậy, Nhà máy Thủy điện Hố Hô phải tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn.

Dù thao tác chạy lại máy phát H2 để cấp điện tự dùng cho toàn bộ nhà máy và thực hiện thao tác cửa van cung nhưng khi đang thực hiện thì tổ máy H2 bị lỗi điều tốc, không phát được điện.

Tiếp đó, khi phát máy phát tự dùng diezen để cấp điện tiếp tục nâng, hạ cửa van cung thì máy phát diezen bị sự cố không hoạt động được.

Trước tình hình đó, toàn bộ đội xung kích lên mặt đập 72 để thực hiện nâng cửa van cung lên bằng tay, đồng thời gọi điện thoại khẩn báo cáo tình hình hiện tại ở nhà máy với các đơn vị liên quan.

Tại xã Lộc Yên, tình huống giả định là: do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được ở sông Ngàn Sâu tại Hương Khê là 85mm.

Dự báo có lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất (đặc biệt là các vùng sạt lở bờ sông tại các xã: Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Trạch, Gia Phố...; các vùng trồng keo, độ dốc lớn có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các xã: Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Lâm, Hòa Hải...)

... Chủ tịch UBND tỉnh ra lệnh tổ chức di dời, sơ tán Nhân dân các thôn ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chủ tịch UBND huyện đã ra lệnh di dời Nhân dân thôn Bình Phúc (xã Lộc Yên) đến vị trí an toàn theo kế hoạch đã xác định.

Lực lượng di dời gồm 65 người; thực hiện sơ tán thôn Bình Phúc với 150 hộ, 450 nhân khẩu.

Các lực lượng khác bố trí đi xe máy, xe đạp, xe kéo chở theo vật dụng gia đình.

Trâu, bò và tài sản người dân kịp thời được di chuyển đến nơi an toàn.

Cấp uỷ, chính quyền, hội chữ thập đỏ... tiến hành cấp hàng cứu trợ, thăm hỏi động viên Nhân dân.

Tại xã Hương Trạch, giả định do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tình hình mưa lũ đang diễn ra hết sức phức tạp. Có 5 thôn (Tân Dừa, Kim Sơn, Phúc Trung, Tân Thành, Bắc Lĩnh) bị ngập sâu từ 1,5 - 2m; đường sá hầu hết bị chia cắt, khoảng 20 hộ dân nằm ở vị trí thấp thuộc thôn Tân Dừa bị nước tràn vào sâu, một số người dân phải leo lên nóc nhà, có khoảng 3 người bị trôi đang bám vào cành cây, 2 người ôm can nhựa kêu cứu.

Nhận thấy tình hình đang vô cùng nguy hiểm, một trưởng thôn đã nhanh chóng huy động 6 dân quân, 2 thuyền chèo tiến hành cứu vớt người dân bị lũ cuốn trôi.

Tình hình trên địa bàn xóm Tân Dừa ngày càng phức tạp và nguy hiểm, gió mạnh, nước dâng cao và chảy xiết. Theo đó, có 2 nhà (trên mỗi nhà có 2 người dân), 2 bè mảng (trên mỗi bè có 2 người dân), 1 người ôm can nhựa đang bị nước lũ cuốn trôi, 1 thuyền của xóm bị đắm đang kêu cứu, cần được ứng cứu kịp thời.

Sau khi nhận được báo cáo của thôn Tân Dừa, Chủ tịch UBND xã tiến hành triển khai cho Ban CHQS xã, Công an xã, Trạm Y tế xã điều động lực lượng dân quân cơ động, lực lượng công an, lực lượng y tế và 2 thuyền máy, 6 thuyền chèo tay đến thôn Tân Dừa để ứng cứu.

Tiếp đó, tình hình mưa lũ đang diễn biến ngày càng hết sức phức tạp và khó lường, khu vực cầu Tân Dừa nước dâng cao, đang chảy rất xiết. Sau khi xã tiến hành điều động lực lượng quân sự, công an, các ngành tiến hành cứu hộ cứu nạn nhưng không thể đảm nhiệm được. Có khoảng 4 ngôi nhà, 2 bè mảng của người dân đang bị lũ cuốn trôi, người dân trên các ngôi nhà đang vô cùng hoảng sợ và kêu la thảm thiết.

Sau khi nhận được báo cáo của xã Hương Trạch, Chủ tịch UBND huyện đã lệnh cho các lực lượng triển khai các phương án theo kế hoạch đã xây dựng. Ban CHQS huyện, Công an huyện, lực lượng Biên phòng Bản Giàng cùng với lực lượng Y tế huyện và các ban, ngành, đoàn thể nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện cơ động đến khu vực xẩy ra ngập lụt để thực hiện nhiệm vụ cứu người và tài sản của Nhân dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chổ để tìm kiếm cứu nạn.

Nhìn chung, chương trình diễn tập phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của huyện đã an toàn, thành công và sát với tình hình thiên tai thực tế của địa phương. Chương trình nhằm kiểm tra hoàn chỉnh lại các phương án, kế hoạch phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và khả năng vận hành cơ chế của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; khả năng huy động lực lượng phương tiện, trình độ hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý tình huống bão lụt xảy ra. Đồng thời, thông qua diễn tập, cấp ủy, chính quyền các cấp kiểm tra lại hiệu quả việc triển khai thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, từ đó bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án PCBL-TKCN đảm bảo sát với tình hình địa phương, cơ sở. Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh

Dương Chiến – Anh Tấn