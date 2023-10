Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành công điện khẩn ứng phó với mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến 14/10, khu vực từ nam Nghệ An đến Quảng Nam sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 700mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp trũng. Trên các sông ở khu vực Hà Tình có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ khả năng ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Dự báo sau ngày 17/10, mưa lớn còn tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp. Ảnh tư liệu

Dự báo sau ngày 17/10, mưa lớn còn tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa, lũ theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền đầy đủ thông tin mưa lũ đến các địa phương, đơn vị và người dân được biết đồng thời phổ biến, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Kiểm tra, rà soát tất cả các vị trí có nguy cơ cao về lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu để kịp thời thông báo cho người dân chủ động, phòng tránh. Tổ chức rà soát các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đê sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn. Chủ động lực lượng, phương tiện di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Hướng dẫn người dân chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để đề phòng mưa, lũ gây ngập lụt chia cắt kéo dài.

Triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đang thi công, đề phòng mưa lớn gây sạt lở, làm ách tắc; cử người trực và hướng dẫn tại các khu vực xung yếu, như: ngầm qua suối, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc... nghiêm cấm vớt củi, đánh bắt cá ở những khu vực lũ lụt để đảm bảo an toàn cho người dân; tránh lơ là, chủ quan trong mưa, lũ để xảy ra những tai nạn chết người do bất cẩn. Căn cứ tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn, chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn (trong trường hợp cần thiết).

Hướng dẫn người dân triển khai phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, cây ăn quả, các lồng bè và diện tích nuôi trồng thủy hải sản đã đến kỳ thu hoạch, nhất là khu vực có nguy cơ bị ngập sâu; chủ động khơi thông các trục tiêu để tiêu thoát nước đệm phòng, chống ngập úng, bảo vệ sản xuất. Bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai.

Nhà máy Thủy điện Hố Hô điều tiết nước qua tràn

Các đơn vị, địa phương được giao quản lý các công trình hồ đập, thủy lợi, thủy điện, đê điều tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập; đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, các hồ chứa đã tích đầy nước, các tuyến đê xung yếu. Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố (nếu có) ngay từ giờ đầu; chuẩn bị đầy đủ, vật tư, phương tiện, nhân lực để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt tại các vị trí trọng điểm xung yếu.

Đối với các hồ chứa có cửa van, đơn vị quản lý theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động vận hành, nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du và tích đủ nước phục vụ sản xuất. Đối với các cống tiêu, thoát lũ cử người thường xuyên theo dõi mực nước thượng, hạ lưu để vận hành tiêu thoát lũ kịp thời.

Sở NN&PTNT chỉ đạo các địa phương, đơn vị thường xuyên kiểm tra, tổ chức vận hành các công trình tiêu thoát lũ kịp thời chống ngập úng, triển khai các phương án đảm bảo an toàn các hồ, đập thủy lợi, công trình đê điều. Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Sở Công thương chỉ đạo công tác vận hành, xả lũ của các nhà máy thủy điện trên địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý việc vận hành xả lũ của Nhà máy thủy điện Hố Hô; yêu cầu phải điều tiết xả lũ cho phù hợp, vừa đảm bảo an toàn cho công trình, vừa an toàn cho Nhân dân vùng hạ du. Chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu; có phương án đảm bảo an toàn hệ thống điện, duy trì nguồn điện phục vụ tiêu úng, vận hành tràn xả lũ của các hô chứa.

Sở Giao thông vận tải sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo giao thông trên các tuyến giao thông chính, chuẩn bị phương tiện, vật tư để khắc phục các sự cố sạt lở khi mưa lũ gây ra; hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện ở các tuyến đường thường xuyên bị sạt lở, các tuyên quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập lụt thuộc phạm vi quản lý; đồng thời chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Yêu cầu các địa phương cử người trực và hướng dẫn tại các khu vực xung yếu, như: ngầm qua suối, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc...

Sở TT&TT chỉ đạo Viễn Thông tỉnh, Bưu Điện tỉnh, Viettel Hà Tĩnh chủ động các phương án đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ tốt công tác chỉ huy, điều hành trong mưa lũ; có các phương án dự phòng, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mưa lũ xảy ra.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phân công chỉ huy, điều hành triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ đến tận các đơn vị thuộc địa bàn KKT nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng lao động, phương tiện trên công trường và cơ sở hạ tầng, tài sản trên địa bàn KKT; nắm chắc tình hình và phối hợp với các lực lượng của tỉnh và địa phương để chủ động triển khai ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sở GD&ĐT theo dõi tình hình diễn biến mưa lũ, chỉ đạo các địa phương, đơn vị xem xét quyết định cho học sinh nghỉ học, hạn chế đi lại qua các vùng ngập lụt, nước chảy xiết, không để xảy ra mất an toàn về người.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương thực hiện công tác sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực xung yếu, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ.

Yêu cầu các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương theo phân công của UBND tỉnh tại các Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 05/6/2023, căn cứ tình hình mưa lũ tổ chức xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai các giải pháp ứng phó với tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn thường xuyên thông báo diễn biến của mưa, lũ và các chỉ đạo của các cơ quan chức năng để các tổ chức, cá nhân toàn tỉnh biết chủ động phòng tránh.

Các sở, ngành, tổ chức, đoàn thế cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai một cách có hiệu quả. Tổ chức lực lượng trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để chỉ đạo.

Sơn Hà