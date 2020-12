Chuyên gia thời tiết nói về mùa đông dài và lạnh hơn ở Hà Tĩnh

Nền nhiệt hạ xuống 19-20 độ C trong những ngày qua đã mang mùa đông trở lại. Trước những băn khoăn của người dân về diễn biến thời tiết, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh để thông tin rõ hơn về dự báo thời tiết mùa đông năm nay.

Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài KTTV tỉnh

P.V: Những ngày đầu tháng 12, nhiệt độ ở Hà Tĩnh đã giảm sâu, đây có phải là đợt lạnh khởi đầu mùa đông năm nay không, thưa ông?

Ông Trần Đức Bá: Đúng vậy! Ngay ngày 29/11, toàn khu vực Hà Tĩnh đã đón đợt không khí lạnh tăng cường, mở đầu cho đợt rét khá dài, khả năng từ nay đến hết cuối tháng 12. Đợt không khí lạnh này cũng làm chuyển biến thời tiết tương đối rõ nét ở các khu vực Hà Tĩnh với nhiệt độ dao động từ 17,5 - 18,5 độ C. Theo dự báo, trong tháng 12 này, Hà Tĩnh đón ít nhất 5 - 7 đợt không khí lạnh tăng cường. Từ ngày 3 - 8 - 13 - 17/12…, thời tiết sẽ tiếp tục có các đợt rét mới.

Nhiệt độ bình quân trong tháng sẽ ở vào khoảng 18,3 - 19,5 độ C, thấp hơn tháng 12 của năm 2019 từ 0,5-1 độ C. Thời tiết sẽ không có mưa nhiều, nếu có thì mưa tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng ven biển. Trong tháng 12 này, dự kiến đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay sẽ xuất hiện, trùng vào khoảng dịp Noel (trước 25/12).

Dự báo, nền nhiệt trung bình mùa đông 2020-2021 có xu hướng thấp hơn so với mùa đông 2019-2020.

P.V: Ông có thể thông tin cụ thể hơn về thời tiết các tháng còn lại của mùa đông năm nay?

Ông Trần Đức Bá: Qua theo dõi, hiện nay, trạng thái khí quyển đang ở pha La Nina (thuộc dòng biển lạnh, có khả năng hạ thấp nhiệt độ ở những vùng biển mà nó đi qua) và khả năng còn kéo dài trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

Hiện tượng La Nina sẽ ảnh hưởng đến thời tiết của Hà Tĩnh. Dự báo, nền nhiệt trung bình mùa đông 2020 - 2021 có xu hướng thấp hơn so với mùa đông 2019 - 2020. Theo dõi trên bản đồ vệ tinh, 3 tháng chính đông (từ tháng 12/2020 - 2/2021), nhiệt độ sẽ ở vào khoảng trung bình từ 17,5 - 19,3 độ C. Cụ thể, trong tháng 12, nền nhiệt trung bình là 18,3 - 19,5 độ C; tháng 1 và tháng 2/2021 vào khoảng 17,5 - 18,5 độ C. Rét nhất là vào tháng 1/2021 với nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 10 độ C. Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu những năm gần đây khiến cho nền nhiệt tăng dần lên, thậm chí có những mùa đông không còn lạnh thì năm nay người dân cảm nhận trọn vẹn hơi lạnh đặc trưng của mùa.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của La Nina, thời tiết những tháng chính đông cảnh báo xuất hiện các đợt rét bất thường, có thể gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Đặc biệt, vào cuối tháng 12/2020 và tháng 1/2021, rét đậm, rét hại vẫn có thể xảy ra.

Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục theo sát diễn biến của thời tiết để đưa ra những cảnh báo về các đợt rét sớm nhất, giúp người dân và hoạt động sản xuất nông nghiệp chủ động phòng tránh những bất lợi của thời tiết. Đồng thời, khuyến cáo đến người dân và bà con nông dân cần theo dõi tình hình thời tiết, có các phương án phòng tránh rét trong sản xuất và đời sống nhằm ứng phó an toàn với những đợt rét bất thường.

Trong những ngày đầu tháng 12, người dân Hà Tĩnh đã cảm nhận rõ cái rét của mùa đông

P.V: Trước diễn biến thời tiết như vậy, ông có khuyến cáo gì đối với sản xuất nông nghiệp vụ đông hiện nay và vụ xuân 2021?

Ông Trần Đức Bá: Trên thực tế, thời gian qua, Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thường xuyên cập nhật, dự báo, cảnh báo khá chính xác và kịp thời cho các ngành chuyên môn về tình hình thời tiết trên địa bàn.

Vụ xuân 2021, tiết Đại hàn là ngày 2/1/2021 (9/12 Âm lịch), đây là giai đoạn dự báo có tần suất rét cao nhất trong năm; tiết Lập xuân là ngày 3/2/2021 (22/12 Âm lịch). Theo lịch thời vụ của tỉnh, trà lúa đầu tiên của vụ đông xuân sẽ bắt đầu xuống giống vào ngày 20 - 25/12 tới (trà xuân trung) và các trà chính vụ đông xuân 2021 sẽ tập trung từ ngày 10/1 - 1/2/2021 (trà xuân muộn). Giai đoạn này cũng trùng với việc thời tiết có khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét nhiều nhất, nhiệt độ thấp nhất của mùa đông.

Trên cơ sở đó, tùy thời gian sinh trưởng từng giống, điều kiện thực tế, các địa phương cần bố trí thời gian gieo cấy phù hợp, đảm bảo kịp thời vụ, lúa trổ gặp thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, bà con cũng cần lưu ý các giải pháp phòng chống rét cho mạ bằng che phủ ni - lông; chuẩn bị mạ dự phòng để có lượng bổ sung cần thiết nếu gặp thời tiết bất lợi. Sau gieo cấy, bà con nên giữ mực nước cần thiết trong chân ruộng theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp nhằm giúp lúa sinh trưởng tốt, giảm tỷ lệ chết rét.

Đặc biệt, bà con cần theo dõi diễn biến thời tiết và tốt nhất không nên gieo cấy vào thời điểm nhiệt độ dưới 15 độ C. Đối với gia súc, người dân cần thực hiện các giải pháp phòng tránh rét an toàn, che chắn chuồng trại kín gió, đồng thời chuẩn bị thức ăn khô để trâu, bò đủ sức khỏe trong suốt mùa đông.

P.V: Vâng, xin cảm ơn ông!

