Công điện về chủ động phương án ứng phó với mưa lớn ở Hà Tĩnh

Các địa phương, đơn vị cần tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h và thường xuyên báo cáo tình hình mưa lũ về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Dự báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, từ đêm nay (23/9) đến ngày 25/9, Hà Tĩnh có mưa vừa, riêng ngày 24/9 có mưa to đến rất to.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, từ đêm nay (23/9) đến ngày 25/9, toàn tỉnh có mưa vừa, riêng ngày 24/9 có mưa to đến rất to và rải rác có dông; tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Thực hiện Công điện số 11/CĐ-TWPCTT hồi 19 giờ ngày 22/9/2021 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố, thị xã, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo về áp thấp nhiệt đới;

Thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho phương tiện và cho người trên các tàu thuyền vận tải, tàu thuyền đánh cá vãng lai. Duy trì thông tin liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xẩy ra, kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền.

Cần thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản cho Nhân dân trên lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển và đất liền, các công trình đê điều, hồ đập xung yếu hoặc đang thi công, triển khai phương án bảo vệ các công trình đê điều, hồ đập đang thi công.

Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, thực hiện điều chỉnh mực nước hồ để chủ động đón lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; đồng thời thực hiện tích nước hợp lý đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp.

Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố. Tăng cường kiểm tra các công trình tiêu, thoát lũ để chủ động tiêu thoát nước chống ngập úng đối với các vùng trũng thấp và các khu công nghiệp, dân cư.

Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ

Chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc có thể xảy ra; sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh theo dõi thường xuyên diễn biến của ATNĐ; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh kịp thời đưa tin về tình hình, diễn biến của ATNĐ đến các địa phương, các ngành và Nhân dân được biết để chủ động phòng tránh có hiệu quả.

Tin liên quan: Dự báo những ngày tới, Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt Từ sáng 24/9 đến ngày 26/9, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, riêng ngày và đêm 24/9 có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa dự báo 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

P.V