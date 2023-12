Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2023, Hà Tĩnh giải quyết việc làm cho 23.125 người, tăng 100,56% so với năm 2022, đạt 102,7% kế hoạch. Trong đó: Giải quyết việc làm trong nước đạt 10.920 người; đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động đạt 12.205 người. Phê duyệt hỗ trợ xây dựng 853 nhà ở người có công, trị giá mỗi căn 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Hà Tĩnh đã kịp thời chi trả trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 837.892 lượt đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định với tổng kinh phí gần 460 tỷ đồng (đạt 102% so với cùng kỳ năm 2022). Toàn tỉnh có 66.699 người đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên và đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 11.572 hộ nghèo (giảm 2.955 hộ), chiếm tỷ lệ 3,04% (giảm 0,75%); có 12.947 hộ cận nghèo (giảm 2.539 hộ), chiếm tỷ lệ 3,37% (giảm 0,67%) so với cuối năm 2022. Chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024: Hà Tĩnh sẽ giải quyết việc làm 23.000 người. Trong đó: giải quyết việc làm trong nước khoảng 12.000 lao động, đi xuất khẩu lao động khoảng 11.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 76%. Thực hiện đồng bộ các chương trình, chính sách giảm nghèo của Trung ương; tiếp tục triển khai các chính sách giảm nghèo đặc thù của địa phương, dự kiến tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 giảm từ 0,6 - 1,0%. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội; 98% xã phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh - liệt sỹ; 100% đối tượng người có công có mức sống trên mức trung bình so với cộng đồng dân cư nơi cư trú. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới các hình thức; giảm số trẻ em bị xâm hại so với năm 2023