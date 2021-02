Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Khác với những năm trước, phiên chợ tết ở vùng quê Hà Tĩnh năm nay “đặc biệt” với hình ảnh người dân đi chợ với chiếc khẩu trang phòng dịch, chung tay cùng chính quyền, ngành chức năng để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Video: Người dân Hà Tĩnh đi chợ tết "đặc biệt" cùng tấm khẩu trang

Thời điểm này, tại các chợ quê ở các vùng nông thôn Hà Tĩnh người dân đang mua sắm để chuẩn bị đón một cái tết thật đủ đầy.

Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay thời điểm giáp tết dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên người dân đi chợ tết đều trang bị khẩu trang để phòng, chống dịch. (Ảnh chụp sáng 29 tết, tại chợ Trường, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên).

Từ người già...

... cho đến những em nhỏ được bố mẹ cho đi chợ tết, tất cả đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang phòng dịch. (Ảnh chụp sáng 28 tết, tại chợ Đón, xã Cẩm Nhượng).

Các giao dịch mua bán diễn ra với tấm khẩu trang phòng dịch. (Ảnh chụp sáng 29 tết, tại chợ Nhượng, Cẩm Xuyên).

Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên (người ở giữa) chia sẻ: "Có lẽ đây là phiên chợ tết đặc biệt nhất mà tôi từng chứng kiến và cảm nhận. Mọi người đều đeo khẩu trang khi đi sắm tết, dù có chút thiếu thoải mái khi trò chuyện, hỏi thăm nhau sau tấm khẩu trang nhưng ai cũng nghiêm túc thực hiện với mong muốn dịch bệnh sớm chấm dứt".

Tại các khu vực bán cây cảnh tại chợ Nhượng, Cẩm Xuyên, người dân đều đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân. Theo nhiều tiểu thương, năm nay do dịch bệnh nên lượng người mua hoa, cây cảnh giảm mạnh so với mọi năm. Người dân không tập trung đông như những năm trước do tâm lý lo sợ dịch bệnh. (Ảnh chụp sáng 29 tết).

Chị Nguyễn Thị Hằng, tiểu thương bán hoa ở chợ Cẩm Nhượng (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) cho biết: Dịch bùng phát khiến hoạt động kinh doanh buôn bán của tất cả các hộ kinh doanh cây cảnh đều bị ảnh hưởng. Lượng khách mua hàng thưa thớt hơn so với mọi năm, chính vì thế, chúng tôi hạ giá bán để thu hút người mua". (Ảnh chụp sáng 29 tết).

Những chiếc khẩu trang giờ đây đã trở thành “vật bất ly thân” của mỗi người dân khi đến các nơi công cộng. (Ảnh chụp sáng 29 tết, tại chợ Trường, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên).

Tại chợ Hội (Cẩm Xuyên), lượng người đi sắm khá đông. Người mua, người bán đều ý thức được trách nhiệm của bản thân trong chống dịch. (Ảnh chụp sáng 29 tết).

Những chuyến xe chở đầy “xuân mới” và chở cả sự an toàn cho người dân trong mùa dịch. (Ảnh chụp sáng 29 tết).

Tại chợ Bộng (xã Đức Bồng, Vũ Quang), người dân cũng đã có thói quen đeo khẩu trang khi đến các nơi công cộng. Bà Nguyễn Thị Ánh (áo xanh đứng giữa) cho biết: "Dịp tết con em từ các tỉnh có dịch trở về ăn tết rất đông, nên nếu lơ là, chủ quan, thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Để đón tết an toàn, tôi trang bị khẩu trang và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của chính quyền địa phương và ngành chức năng Hà Tĩnh". (Ảnh chụp sáng 28 tết).

Đi chợ tết, bên cạnh chuẩn bị những thực phẩm thiết yếu trong dịp tết, người dân cũng không quên “sắm” thêm cho gia đình những túi khẩu trang y tế để phòng dịch. (Ảnh chụp sáng 29 tết, tại chợ Trường, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên).

Thời điểm này các lực lượng chức năng như Công an, Đoàn thanh niên tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch khi đi chợ tết. (Trong ảnh: Đoàn xã Nam Phúc Thăng đang hướng dẫn người dân đeo khẩu trang phòng dịch đúng cách tại chợ Trường vào sáng nay).

Những chiếc khẩu trang được Đoàn xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) trao tận tay cho người dân, với mong muốn mang lại sự an toàn cho người dân trong dịp tết Tân Sửu đặc biệt này. (Ảnh chụp sáng 29 tết).

Ngoài việc tuyên truyền những thông tin và diễn biến của dịch bệnh, Công an và Đoàn xã Cẩm Nhượng (Cẩm Nhượng) đã cấp phát 300 khẩu trang miễn phí cho người dân khi đi chợ tết. (Ảnh chụp sáng 29 tết).

Đồng thời, hướng dẫn người dân cách rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và vệ sinh cá nhân thường xuyên, nâng cao tinh thần trách nhiệm chủ động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. (Ảnh chụp sáng 28 tết).

Công an Vũ Quang nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch tại chợ Bộng, xã Đức Bồng tại phiên chợ tết sáng 28 tết.