Diễn biến mới nhất, thiệt hại bước đầu do mưa lũ ở Hà Tĩnh

Theo ông Trần Đức Thịnh - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh, mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại đáng kể ở nhiều địa bàn, đặc biệt là các huyện miền núi.

Cập nhật lượng mưa

Do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, sau chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 4 kết hợp áp cao lục địa tăng cường yếu, từ 19h ngày 27/9 đến 7h ngày 29/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to.

Nước lũ ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Hương Đô (Hương Khê) khiến 60 hộ dân bị cô lập.

Lượng mưa đo được tại một số trạm thủy văn như sau: Hương Trạch 407mm; Hương Khê 336mm; Sơn Kim 291mm; Hương Sơn 271mm; Hòa Duyệt 244mm; Sơn Diệm 237mm; Chu Lễ 233mm; Linh Cảm 206mm; Kỳ Anh 144mm; Hoành Sơn 133mm và thành phố Hà Tĩnh 115mm.

Mực nước tại các trạm thủy văn, hồ chứa

Mực nước tại các trạm thủy văn lúc 7h sáng nay (29/9), trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ là 12,52m (> BĐ 2: 0,02m); tại Hòa Duyệt là 7,29m (BĐ 2: 0,69m); trên sông La tại Linh Cảm là 3,48m (< BĐ 1: 1,02m).

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh trong vòng 12h tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có khả năng đạt đỉnh sau đó xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu có khả năng ở mức BĐ1 đến BĐ2, đỉnh lũ trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm có khả năng ở mức BĐ2 - BĐ3 và đạt đỉnh vào khoảng 1h - 3h tới. Lũ trên Sông La tiếp tục lên chậm, sông Rào Cái và Cửa Nhượng chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Mực nước một số hồ chứa lớn lúc 7h sáng nay ở hồ Ngàn Trươi là 42.425m/52m (W= 426.318/775,7 triệu m3), hồ Kẻ Gỗ 26,52/32,5m (W=191/345 triệu m3); Sông Rác 21,02/23,2m (W=92,35/124,5 triệu m3), hồ Kim Sơn 95,18m/97m (W= 14/17,5 triệu m3).

Tình hình xả tràn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện

Về các hồ chứa thủy điện, Nhà máy Thủy điện Hố Hô: do mưa lớn, lưu lượng nước về hồ nhanh, lúc 17 giờ ngày 28/9/2022 đạt 1.495m3/s, hồ bắt đầu xả tràn từ 7h ngày 28/9/2022 với lưu lượng 39m3/s, thời điểm cao nhất xã với lưu lượng 1.436m3/s (17 giờ ngày 22/9), hiện tại (7h ngày 29/9) đang xả qua tràn với lưu lượng 161m3/s.

Nhà máy Thủy điện Hương Sơn: mực nước lúc 6h ngày 29/9/2022 tại lòng hồ: 803,86m/ 804,00m, dự kiến hồ xả tràn lúc 11h ngày 29/9/2022, lưu lượng từ 15,4 đến 92m3/s.

Nước sông Ngàn Phố lên cao trong sáng 29/9.

Về các hồ chứa thủy lợi, hồ có cửa van điều tiết: Sông Rác xả 30m3/s; Bộc Nguyên xả 10m3/s; Tàu Voi xả 3m3/s; Thượng Sông Trí xả 2m3/s; Kim Sơn xả 10m3/s.

Tình hình ngập lụt tại một số địa phương

Huyện Hương Khê, số hộ bị nước vào vườn: 174 hộ (Hương Thủy 60 hộ, Gia Phố 14 hộ, Hương Đô 60 hộ, Hương Giang 40 hộ). Các tuyến đường, cầu bị ngập: đường Huyện lộ 3,6 xã Hương Thủy; cầu Đông Hải, cầu Thọ phượng, cầu Chợ Vạn, xã Gia Phố; đường Huyện lộ 14, xã Phúc Đồng; cầu Trung tâm, cầu xóm 8,9, xã Hương Đô và 1 số tuyến đường trục xã, trục thôn tại các xã Hương Giang, Điền Mỹ, Hòa Hải, Hà Linh...). Hội quán bị ngập: 1 cái (Hội quán thôn 12, xã Hương Giang).

Một số tuyến đường, bờ sông có nguy cơ sạt lở thêm: đường từ đường mòn HCM và TT xã Hương Thủy, đường vào xã Hương Lâm, bờ sông Ngàn Sâu, sông Tiêm qua các xã Hương Xuân, Hà Linh, Hương Đô...

Hầu hết các hồ chứa ở Hương Khê đã chảy tràn.

Huyện Hương Sơn, trong đêm 28/9 đã sơ tán 12 hộ sạt lở đất tại các xã Sơn Kim 2, Sơn Hồng. Số hộ bị ngập: 5 hộ tại xã Sơn Lâm, đến nay, nước đã rút. Số hộ dân bị cô lập: 123 hộ tại các xã Sơn Giang. Quốc lộ 8A bị sạt lở tại các điểm 82+400, Km83+500 khoảng 1.200 m3 đất đá, đến nay vẫn chưa thông xe.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn giải phóng số đất đá sạt lở trên QL 8A trong chiều 28/9

Một số tuyến đường liên xã, liên thôn bị ngập một số điểm: Đường Ninh Tiến và một số tuyến đường liên thôn tại các xã Sơn Tiến, Sơn Bằng, Kim Hoa. Các cầu tràn trên địa bàn bị ngập: Phố Giang thị trấn Phố Châu; Trưng, Đại Kim xã Sơn Kim 1; Khe Bố, Khe Đồn xã Sơn Hồng; Lâm Lĩnh xã Sơn Lĩnh. Sáng nay học sinh 11 xã, 27 trường nghỉ học.

Huyện Vũ Quang, tại Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Thọ Điền đã bị ngập cục bộ nhiều tuyến đường giao thông trục thôn, xóm; xã Đức Bồng ngập các tuyến giao thông tại các thôn 4, 5, 6, 7 với chiều dài 4,9km, cô lập 49 hộ dân; Đức Lĩnh ngập tuyến giao thông thôn Yên Du dài 500m; Đức Giang ngập lụt đường giao thông thôn 1, 3 Bồng Giang với chiều dài 1 km; Thọ Điền ngập tuyến đường và cô lập 7 hộ dân.

Một số thiệt hại bước đầu

Huyện Cẩm Xuyên: tại xã Cẩm Lĩnh, sạt lở tại đường quốc phòng đoạn qua xã Cẩm Lĩnh có 10 điểm sạt lở, chiều dài 1km; 15 hộ dân/40 nhân khẩu bị ảnh hưởng. UBND huyện đã cắm biển cảnh báo hai đầu và huy động máy móc, thiết bị để xử lý kịp thời;

Tại xã Cẩm Thành: dọc bờ sông Ngàn Mọ tại thôn Đồng Bàu sạt lở 500m, làm gãy đổ 16m tường rào, ảnh hưởng đến các công trình nhà ngang, công trình phụ trợ và công trình chăn nuôi của hộ ông Lê Công Quang. UBND huyện đã huy động trong khoảng 2 giờ đồng hồ với hơn 200 người và 250 cọc tre, 100m3 đá hộc, 50 cái rọ thép để xử lý sự cố;

Tại xã Cẩm Nhượng: kè biển Cẩm Nhượng tiếp tục xuất hiện thêm 3 vị trí sụt lún với diện tích 15 m2; đến nay, toàn tuyến kè với chiều dài 1,2km có nhiều điểm sụt lún, sạt lở, nguy cơ mất an toàn rất cao. UBND huyện đã huy động hơn 200 người và hơn 100m3 đá hộc, 50 cái rọ thép để xử lý kịp thời;

Tại xã Cẩm Duệ: sạt lở 20m dọc bờ sông Ngàn Mọ tại thôn Trần Phú sạt lở ăn sâu vào đường ngõ xóm; 4 hộ dân/15 nhân khẩu bị ảnh hưởng. UBND huyện đã huy động hơn 100 người và 50 cọc tre, 50m3 đá hộc, 25 cái rọ thép để kịp thời xử lý sự cố.

Huyện Hương Sơn: vào lúc 15h00 tại Km79+800 QL8A xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn bị sạt lở khoảng 600m3 gây ách tắc giao thông, hiện tại Hạt quản lý đường bộ 4, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn đã bố trí máy móc để dọn dẹp, hiện đã thông xe vào lúc 16h00.

Nước ngập nhà dân vào tối 28/9 ở xã Sơn Hồng (Hương Sơn)

Huyện Vũ Quang: về tình hình sạt lở: tiếp tục bị sạt lở bờ sông tại thôn 3 xã Quang Thọ; Sạt lở đất 3 hộ dân (Thọ Điền 2 hộ, Thị trấn 1 hộ); sạt lở đường giao thông tại tuyến Bàu Động xã Đức Bồng với chiều dài khoảng 200m. Thiệt hại khác: 1 cột điện tại thôn 5 xã Đức Bồng bị đổ ngã, 20 cây bóng mát tại xã Đức Lĩnh, Đức Hương bị đổ ngã, hơn 2 ha mía tại xã Thọ Điền bị đổ ngã.

Huyện Can Lộc: lốc xoáy làm tốc mái 3 nhà ở của các hộ dân tại xã Thuần Thiện, trong đó có 1 nhà bị thiệt hại nặng.

Trận lốc xoáy xảy ra đêm qua (28/9) khiến nhiều nhà dân ở xã Thuần Thiện bị tốc mái.

Sáng 29/9, Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện Phan Anh Đức thông tin: “Vào khoảng 21h30 đêm 28/9, xảy ra trận lốc xoáy khiến 3 nhà dân ở thôn Lồng Lộng bị hư hại. Hiện có thêm một số hộ báo cáo bị thiệt hại do lốc xoáy, chính quyền xã đang tập trung rà soát thêm. Trong đêm hôm qua và sáng nay, lãnh đạo xã đã có mặt tại hiện trường cùng các đoàn thể tập trung khắc phục hậu quả, giúp người dân bảo vệ tài sản”.

Chính quyền xã Thuần Thiện đang thống kê thiệt hại, đồng thời khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy gây ra.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân trong đợt mưa bão, UBND huyện đã yêu cầu người dân ở các vùng trũng, vùng có nguy cơ sạt lở kê cao tài sản, di dời dân đến nơi an toàn. Chính quyền huyện Can Lộc cũng yêu cầu Nhân dân không thả lưới, sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản bị trôi, săn bắt chim trong thời điểm mưa to, gió lớn, diễn biến bất thường để tránh các tai nạn, rủi ro đáng tiếc. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn thường xuyên bám sát địa bàn được phân công để chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó với diễn biến của mưa lũ. Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Trần Mạnh Sơn

ĐVTN Can Lộc giúp người dân xã Trung Lộc kê cao tài sản để tránh mưa lũ.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, tại QL 8C xảy ra tình trạng ngập đường tại cầu tràn Lâm Lĩnh (Km122+729) và tại cầu Khe Tràn Km114+402, hiện đã bố trí rào chắn, trực gác không cho phương tiện qua lại; tại ĐT.553 Một số vị trí sạt lở nhỏ (đoạn Km59-Km73), vẫn đảm bảo thông xe (mặt đường tối thiểu 4,5m); tại ĐT.554 ngập đường nhỏ tại Km13+610 (vẫn đi lại bình thường)...

Điện lực Kỳ Anh đang tăng cường nhân lực, phương tiện thay thế 2 cột điện trung thế bị gãy đổ tại xã Kỳ Khang.

Tin liên quan: Nước sông Ngàn Sâu lên sát mức báo động 2, nhiều hộ dân ở Hương Khê đang bị cô ... Theo ghi nhận ban đầu, đến sáng 29/9, nhiều thôn xóm trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang bị chia cắt, có gần 150 hộ dân bị cô lập do mưa lũ.

P.V