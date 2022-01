Động viên công nhân môi trường làm việc trong đêm giao thừa ở Hà Tĩnh

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng các đơn vị trao tặng các suất quà và chúc tết những công nhân làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường trước thềm năm mới.

Trước thời khắc chuẩn bị đón giao thừa xuân Nhâm Dần, tối 31/1 (29 Tết), Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp cùng VietinBank, Thành đoàn Hà Tĩnh, Chi đoàn Phòng An ninh chính trị nội bộ - An ninh điều tra (Công an tỉnh) đã đến động viên, tặng quà, chúc tết công nhân làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường.

Đoàn đã tặng 50 suất quà (gồm tiền mặt và hiện vật) với tổng trị giá gần 15 triệu đồng.

Chương trình nhằm động viên, chia sẻ với người lao động làm việc trong đêm giao thừa nhằm góp phần làm cho thành phố Hà Tĩnh xanh, sạch, đẹp.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Tỉnh đoàn phối hợp cùng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên, trao tặng 30 suất quà (mỗi suất 300 nghìn đồng) cho các bệnh nhi và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đình Nhất