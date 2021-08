Đợt nắng nóng gay gắt “chưa từng có” trong tháng 8 tại miền Bắc, miền Trung

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia), đợt nắng nóng đang diễn ra gay gắt ở miền Bắc và miền Trung đạt mức nhiệt độ cao kỷ lục của tháng 8 nhiều năm qua.

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc là chưa từng có trong tháng 8 nhiều năm.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên ở khu vực miền Bắc và miền Trung từ ngày 25/7 xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung phổ biến trong khoảng từ 36 - 39 độ C. Số ngày xảy ra nắng nóng tính cho đến 7/8 đã là 14 ngày.

Cụ thể, số liệu cập nhật ngày 6/8 nhiều điểm có mức nhiệt cao nhất trong ngày chạm và vượt mốc 39 độ C. Trưa ngày 7/8, mức nhiệt 39 độ C tiếp tục được ghi nhận ngay tại thời điểm 13 giờ tại nhiều nơi, thậm chí tại Tam Kỳ (Quảng Nam) còn lên tới 40,7 độ C.

“Đây là đợt thiên tai nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có quy mô rộng lớn, cường độ mạnh và thời gian kéo dài nhiều ngày liên tiếp do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp địa hình kèm với trường phân kỳ trên cao. Trên ảnh mây vệ tinh quan sát có thể thấy, không một gợn mây kéo dài từ suốt Bắc Bộ xuống tận tỉnh Bình Thuận”, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết.

Nhiều nơi đã ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục của tháng 8 trong nhiều năm qua. Cụ thể như Lào Cai mức nhiệt 39,5 độ C đã vượt qua kỉ lục 38,9 độ C ngày 18/8/2016; Lạng Sơn nhiệt độ ngày 5/8/2021 là 37,7 độ C cũng vượt qua kỉ lục 37 độ C ngày 22/8/1990; hay ở Hà Đông (Hà Nội) mức nhiệt 39 độ C ngày 6/8/2021 cũng đã vượt qua kỉ lục 38,5 độ C ngày 13/8/2019.

Ở miền Trung, TP Đà Nẵng ghi nhận nhiệt độ ngày 5/8/2021 là 39,7 độ C, vượt qua mức kỉ lục 39,5 độ C ngày 15/8/1977; còn ở TP Quảng Ngãi ngày 1/8/2021 nhiệt độ là 40,1 độ C - đã vượt qua kỉ lục 39,9 độ C của ngày 19/8/2019.

Theo dự báo mới nhất trong 10 ngày tới, đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có quy mô lớn này còn có khả năng sẽ kéo dài và tiếp tục duy trì thêm. Tại miền Bắc ngày 10 - 11/8 nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt, từ ngày 12/8 khả năng nắng nóng xuất hiện trở lại trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Dự báo từ nay đến hết tháng 8, các tỉnh miền Trung vẫn còn xảy ra nắng nóng, nhưng cường độ của đợt nắng nóng sẽ không còn gay gắt như những ngày qua; trong khi đó ở miền Bắc vẫn sẽ còn nắng nóng nhưng sẽ không kéo dài.

Theo ông Hưởng, từ tháng 8 trở đi mới là cao điểm mùa thiên tai ở miền Bắc và các tỉnh miền Trung, sau đợt nắng nóng diện rộng này miền Bắc và miền Trung sẽ bước vào mùa mưa.

Theo dự báo, sau bão số 4 thì từ nay đến hết năm 2021 còn khoảng 8 - 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 4 - 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, cần đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông. Đặc biệt cần đề phòng mưa lớn xảy ra dồn dập trong các tháng 10 và 11/2021 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

