Dự báo thời tiết 16/12: Hà Tĩnh tiếp tục mưa rét

Ngày 15/12, bộ phận không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực trong tỉnh gây mưa nhiều nơi. Tổng lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14/12 đến 13 giờ ngày 15/12 phổ biến 15 - 37mm. Gió bắc đến đông bắc ven biển mạnh cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay giảm so với 13 giờ trưa qua từ 2,8 - 7,20C và phổ biến 19 - 210C.

Dự báo, ngày 16/12 toàn tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên có mưa. Trời rét, dự báo đợt rét này sẽ kéo dài, trong đó một số ngày có khả năng xảy ra rét đậm, nhiệt độ không khí thấp nhất trong đợt rét này dự báo 11 – 13 độ C.

Gió bắc đến đông bắc trong đất liền cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4 - cấp 5. Vùng biển Hà Tĩnh tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m.