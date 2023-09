Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 6 ngày tới

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong những ngày tới, khu vực tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, do đó thời tiết duy trì nhiều mây, nhiều ngày có mưa và thời gian có nắng ít.

Những ngày tới, thời tiết Hà Tĩnh duy trì nhiều mây, nhiều ngày có mưa và thời gian có nắng ít.

Cụ thể, ngày 6 – 7/9 và ngày 10 – 11/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và kết hợp với áp cao lục địa tăng cường nên khu vực có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày đôi lúc hửng nắng yếu. Nhiệt độ duy trì ở mức thấp với nhiệt độ cao nhất ngày 30 – 32 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24 – 26 độ C, độ ẩm không khí trung bình dao động từ 82 – 88%. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5.

Ngày 8 – 9/9, do áp cao lục địa suy yếu, đồng thời rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ hoạt động yếu, do đó, đôi lúc có mưa rào nhẹ rải rác, ngày có nắng yếu với số giờ nắng trong ngày có khả năng ở mức 4 – 6 giờ, nền nhiệt độ có tăng nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày các khu vực phổ biến 32 - 33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Độ ẩm không khí trung bình 70 – 80%. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3.

Dự báo tổng lượng mưa trong 6 ngày tới phổ biến 30 – 50mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo: tình trạng nhiều mây, nắng ít còn kéo dài nhiều ngày tới, do đó có khả năng ảnh hưởng xấu đến việc hong phơi lúa sau thu hoạch.

P.V