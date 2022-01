Gió mùa Đông Bắc tràn về, Hà Tĩnh có mưa, trời chuyển rét

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 11/1, Hà Tĩnh có mưa, trời chuyển rét.

Dự báo khoảng sáng ngày 11/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 11/1, toàn tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này dự báo ở mức 14 - 16 độ C.

Từ đêm nay (10/1), trong đất liền gió chuyển hướng Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 5, có lúc cấp .

Vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao 2,0 - 3,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

