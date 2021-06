Hà Tĩnh cảnh báo cháy rừng, nhiều nơi cực kỳ nguy hiểm

Trong những ngày qua nắng nóng đã xảy ra ở hầu hết khu vực Hà Tĩnh, trong đó có ngày nắng nóng gay gắt diện rộng và có nơi đạt nắng nóng đặc biệt gay gắt (nhiệt độ >39 độ C).

Một vụ cháy rừng ở Nghi Xuân vào tháng 6/2019. Ảnh Đặng Thiện Chân

Nhìn lại toàn cảnh vụ cháy rừng chưa từng có ở Hà Tĩnh Chưa bao giờ, Hà Tĩnh lại liên tiếp xảy ra cháy rừng trên diện rộng với mức độ tàn phá khủng khiếp như 3 ngày qua.

Đợt nắng nóng xảy ra bắt đầu từ ngày 15/6, trong đó từ ngày 19 đến ngày 21/6 nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ phổ biến từ 37,2 - 39,6 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 40 - 51%. Gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, đồng thời độ ẩm ở mức rất thấp.

Trong các ngày 23 - 25/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nên nhiều tỉnh này có mưa to, nhưng khu vực Hà Tĩnh chỉ ảnh hưởng của rìa xa phía nam của rãnh áp thấp nên phổ biến không mưa (chỉ một vài nơi có mưa rào với lượng không lớn), nền nhiệt độ giảm nhẹ. Một số khu vực vẫn tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất dao động ở mức 33 – 36 độ C.

Dự báo, từ ngày 26/6 nắng nóng diện rộng sẽ quay trở lại, trong đó các ngày từ 28/6 đến 1/7 khả năng có nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt (nhiệt độ >39 độ C), nắng nóng còn khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/7.

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, do nắng nóng kéo dài, nền nhiệt độ liên tục ở mức cao, gió tây nam thổi mạnh, đồng thời độ ẩm không khí ở mức rất thấp nên nguy cơ cháy rừng rất cao, đặc biệt là các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh khả năng có thể đạt mức cực kỳ nguy hiểm, cần thường xuyên đề cao cảnh giác, chủ động trong công tác phòng, chống cháy rừng.

P.V