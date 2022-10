Hà Tĩnh chuyển lạnh, dự báo tiếp tục mưa to ở nhiều địa bàn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Hà Tĩnh đã mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, gió mạnh, trời chuyển lạnh.

Từ sáng nay (10/10), khu vực Hà Tĩnh trời chuyển lạnh. Ảnh minh họa

Lượng mưa từ 1 giờ ngày 9/10/2022 đến 1h ngày 10/10/2022 phổ biến từ 18mm – 54mm, cục bộ có nơi mưa rất to như: Chu Lễ 108mm, Hương Khê 93mm.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới: gió trong đất liền chuyển hướng Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0 - 3,0m, biển động mạnh.

Từ sáng nay (10/10), khu vực Hà Tĩnh trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất về sáng sớm phổ biến 20 - 22oC.

Dự báo chi tiết ngày 10/10, đồng bằng ven biển nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ trung bình 24,5 - 25,5oC; vùng núi phía Tây, nhiệt độ thấp nhất 19 - 21oC, nhiệt độ trung bình 24,0 - 26,0oC.

Từ sáng nay, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa dự báo 50 - 100mm, có nơi trên 150mm như: thị xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà.

Tin liên quan: Từ 9/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh Từ đêm 9/10, khu vực Hà Tĩnh trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 20 - 22 o C.

P.V