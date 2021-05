Hà Tĩnh duy trì nắng nóng trong ngày bầu cử

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, từ ngày 24/5, nhiệt độ giảm mạnh và có mưa dông.

Trong ngày diễn ra bầu cử (23/5), Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng

Do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (23/5), các khu vực tiếp tục duy trì nắng nóng, khu vực vùng núi có nắng nóng gay gắt, khu vực đồng bằng ven biển nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất khu vực vùng núi phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; khu vực đồng bằng và ven biển phổ biến 35 - 37 độ C; độ ẩm thấp nhất dao động 45 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 giờ đến 16 giờ.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho hay, đợt nắng nóng này kéo dài hết ngày hôm nay (23/5); từ ngày 24/5 nhiệt độ giảm mạnh và có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Ngày hôm qua (22/5), hầu khắp các khu vực trong tỉnh xảy ra nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38,0 - 39,8 độ C, độ ẩm thấp nhất dao động 46 - 56%; riêng khu vực Hoành Sơn 35,8 độ C, độ ẩm 59%.

P.V