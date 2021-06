Hà Tĩnh mưa to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và trung du

Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, vùng biển Hà Tĩnh sáng nay (13/6) có mưa vừa, mưa to, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2 - 3m. Biển động mạnh.

Đêm qua và sáng sớm nay (13/6), bão số 2 ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khoảng 5h sáng ngày 13/6, bão số 2 nằm trên khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An.

Do ảnh hưởng của bão số 2, ở huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; ở đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 9; đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trên đất liền ven biển ở Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, TP Thái Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 7h ngày 12/6 đến 4h ngày 13/6 phổ biến 120-250 mm.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số 2; đồng thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, tổ chức cấm tất cả tàu thuyền ra khơi kể từ 15h00 ngày 12/6/2021. Đến 19h30’ ngày 12/6/2021, kêu gọi được 3.956 phương tiện/14.939 lao động ở các vùng biển vào nơi tránh trú an toàn. Huy động lực lượng và phương tiện xe khách tăng cường cho các điểm chống phòng chống dịch Covid-19.

Hồi 5h ngày 13/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 11h ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7.

Trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Thời tiết khu vực Hà Tĩnh:

Trên biển: Sáng nay, vùng biển Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2 - 3m. Biển động mạnh.

Trên đất liền: Trong sáng nay, phía Tây Bắc tỉnh và một vài nơi ở miền núi còn có mưa to với lượng phổ biến 50 – 100 mm; các khu vực khác mưa giảm và phổ biến 30 – 70 mm. Vùng ven biển có gió mạnh cấp 4, cấp 5.

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi và trung du, ngập úng ở vùng trũng thấp và khu đô thị.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng: Cấp 1

