Hà Tĩnh nắng nóng hơn từ ngày mai

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, từ ngày mai (16/8), nắng nóng diện rộng có khả năng quay trở lại nhưng cường độ không gay gắt.

Nắng nóng diện rộng, nguy cơ cháy rừng rất dễ xảy ra

Trưa nay (15/8), nhiệt độ ở các khu vực trong tỉnh phổ biến 34,0 - 34,9 độ C, riêng khu vực huyện Hương Sơn 31,8 độ C; độ ẩm dao động 49 - 58%.

Dự báo, do ảnh hưởng rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 21 - 24 độ Vĩ Bắc kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động yếu nên ngày mai (16/8), hầu khắp các khu vực trong tỉnh có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm thấp nhất dao động 45 - 60%. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 15 giờ.

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, từ ngày mai (16/8), nắng nóng diện rộng có khả năng quay trở lại nhưng cường độ không gay gắt.

Tin liên quan: Khi nào Hà Tĩnh kết thúc đợt nắng nóng như hiện nay? Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày mai (17/5), nền nhiệt trên địa bàn tỉnh giảm và khả năng kết thúc đợt nắng nóng này.

P.V