Hà Tĩnh: Nắng nóng mở rộng, gia tăng hơn về cường độ

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/8.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, ngày 25/8, nắng nóng cục bộ; ngày 26/8, khả năng nắng nóng mở rộng ra toàn tỉnh và gia tăng hơn về cường độ. Nhiệt độ cao nhất ngày các khu vực phổ biến 34 - 36°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm thấp.

Cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

KDL sinh thái Quỳnh Viên (Thạch Hải, Thạch Hà) là điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong mùa hè này.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngày hôm qua (24/8), nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất tại TP Hà Tĩnh là 35 độ C, tại Kỳ Anh 35,3 độ C, độ ẩm thấp nhất 53 - 56%; các khu vực khác nhiệt độ cao nhất 33,6 - 34,6 độ C, độ ẩm thấp nhất 61 - 69%.

P.V