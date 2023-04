Hà Tĩnh phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân 2023

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động - Tháng công nhân 2023, các cấp, ngành ở Hà Tĩnh hướng đến nâng cao nhận thức, việc tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Sáng 18/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng công nhân năm 2023. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và đại diện các sở, ban, ngành cùng đông đảo đoàn viên, người lao động.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Diễn văn khai mạc buổi lễ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trình bày nhấn mạnh, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động - Tháng công nhân” là hoạt động khẳng định hiệu quả trong việc góp phần bảo đảm môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu khai mạc lễ buổi lễ.

Trong những năm qua, với nỗ lực của các cấp, ngành và toàn thể người lao động, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả trong công tác ATVSLĐ. Số người chết và bị thương do tai nạn lao động giảm mạnh; có nhiều điển hình, mô hình tốt về ATVSLĐ; nhiều doanh nghiệp và hàng nghìn lao động đã có giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu số vụ tai nạn lao động nặng hoặc chết người.

Đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động không ngừng được cải thiện. Hà Tĩnh là một trong 10 tỉnh, thành phố có số vụ tai nạn lao động thấp nhất trong cả nước, được Bộ LĐ-TB&XH ghi nhận, biểu dương.

“Tháng ATVSLĐ - Tháng công nhân” đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động trong toàn tỉnh với nhiều hoạt động cụ thể hướng về người lao động, nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động, sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, CNVC-LĐ và sự ghi nhận tích cực của toàn xã hội.

Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng công nhân năm nay hướng đến nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” và “Kết nối công nhân - Xây dựng tổ chức”.

Một số hoạt động sẽ được tập trung thực hiện như: tuyên truyền, đối thoại; thăm hỏi nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác ATVSLĐ; thanh, kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khoẻ, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2023.

Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2023, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh, trong những năm qua, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng được các địa phương, đơn vị, các cấp, ngành phối hợp triển khai kịp thời, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Nhiều phong trào hay, nhiều cách làm sáng tạo đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nghiêm túc các chính sách, quy định của pháp luật đối với người lao động. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 97.000 người lao động đang làm việc tại hơn 10.000 doanh nghiệp, HTX. Chỉ tính riêng năm 2022, lực lượng này đã đóng góp gần 75% tổng giá trị sản phẩm của toàn tỉnh.

Giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt Nguyễn Anh Tuấn thay mặt cộng đông doanh nghiệp ở Hà Tĩnh phát biểu hưởng ứng lời phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2023.

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng; nhiều đề tài, sáng kiến của người lao động làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng “Lao động sáng tạo”.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động được các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện, giúp đội ngũ CNLĐ yên tâm công tác, phát huy trí tuệ xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hoạt động của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh ngày càng thực chất và hiệu quả, thường xuyên đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, đoàn viên, người lao động. Từ phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã xuất hiện hàng trăm điển hình công đoàn cơ sở tiêu biểu và chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc.

Chị Trần Thị Thanh Tâm - công nhân Công ty TNHH Viettex (KKT Vũng Áng) thay mặt công nhân, lao động tỉnh nhà phát biểu hưởng ứng.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo ở một số địa phương, đơn vị còn bộc lộ một số hạn chế như: chậm ban hành văn bản chỉ đạo; các hoạt động hưởng ứng chưa bám sát tình hình thực tế; việc xử lý các sai phạm chưa nghiêm, công tác tuyên truyền còn thiếu sâu rộng; hoạt động đối thoại tại nơi làm việc chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp kiểm tra, giám sát doanh nghiệp thực hiện pháp luật lao động chưa thường xuyên...

Để Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân 2023 thực sự ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị, các cấp công đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả, thiết thực”; thực hiện các công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của tỉnh; tăng cường tuyên truyền kết quả thực hiện các hoạt động.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tư vấn, tập huấn, đối thoại về ATVSLĐ, tuyên truyền chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động; cải thiện điều kiện, môi trường làm việc. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo ATVSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lê Hà, .... trao biểu trưng hỗ trợ mái ấm công đoàn cho đoàn viên.

Hưởng ứng Tháng công nhân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh đề nghị các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp phối hợp tổ chức công đoàn triển khai các hoạt hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn; khám sức khỏe định kỳ, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để người lao động yên tâm công tác, góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp.

Tại buổi lễ phát động, LĐLĐ tỉnh đã trao biểu trưng hỗ trợ 16 nhà mái ấm công đoàn trị giá 550 triệu đồng cho những đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Dịp này, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” được nhận bằng “Lao động sáng tạo” của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 50 công nhân, lao động tiểu biểu được nhận bằng khen của UBND tỉnh. LĐLĐ tỉnh khen thưởng 16 doanh nghiệp vì người lao động; 25 công đoàn cơ sở tiêu biểu; tặng bằng khen cho 50 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Trọng trao bằng “Lao động sáng tạo” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 12 cá nhân có nhiều sáng kiến tiêu biểu năm 2022.

50 công nhân, lao động tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho công nhân, lao động tiêu biểu.

LĐLĐ tỉnh khen thưởng 25 công đoàn cơ sở...

...và 50 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022.

LĐLĐ tỉnh khen thưởng 16 doanh nghiệp vì người lao động. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thị Hải Yến trao chứng nhận cho lãnh đạo các doanh nghiệp.

Kiều Minh